Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air проводит распродажу на некоторые свои рейсы. Купить авиабилеты по акционным ценам можно 10 и 11 марта.

Размер скидки составляет 20%. Ее применяют к основной стоимости авиабилета без учета административного сбора и услуг, что докупаются дополнительно.

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В 2-дневной распродаже участвуют рейсы, которые будут осуществляться до 31 мая 2021 года. Акция проходит на фоне неопределенности относительно даты открытия границ стран Европейского союза для туристов.

Wizz Air заявила, что те пассажиры, которые не смогут улететь из-за запрета на пересечение границы, будут иметь возможность обмена и возврата авиабилетов. В связи с этим авиакомпания рекомендует докупать услугу Wizz Flex. Если турист не полетит, он получит оплаченную стоимость перелета в виде кредита на Wizz-счет. Его можно будет использовать для новых бронирований и оплаты услуг лоукоста.

Стоит заметить, если авиаперевозчик увидит нецелесообразность осуществления перелетов из-за отсутствия спроса, то может отменить рейсы за 2 недели до вылета. В таком случае он обязан вернуть стоимость авиабилетов, но может не выплачивать компенсацию.

Относительно украинских маршрутов, авиакомпания неоднократно пересматривала план полетов из-за того, что границы ЕС закрыты для граждан Украины.

Отметим, Латвия сообщила, что восстановит авиасообщение с третьими странами с 17 марта.