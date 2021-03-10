Авиакомпания МАУ начнет летать из Киева на мексиканский курорт Канкун на берегу Карибского моря.

Об этом говорится в приказе Госавиаслужбы Украины №384 от 5 марта 2021 года.

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Летать в Мексику будет два чартерных рейса в неделю в период с 28 марта по 30 октября.

Также запустят чартеры из Киева в турецкий город Невшехир в Каппадокии и греческий город Янина.

Авиаперевозчик пока анонсировал только старт рейсов в Невшехир с 25 марта. Полеты запланированы с частотой два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям. Билеты стоят от 6100 гривен в обе стороны с учетом перевозки ручной клади и багажа.

Также авиакомпания МАУ показала самый большой пассажирский самолет в Украине Boeing 777-200ER, который имеет скрытый полноценный капсульный отель. Как он выглядит – читайте здесь.