Во Львове открылась новая выставка украинского искусства, на которой представлены работы сразу 3 художников

Украинское искусство является уникальным и ценным явлением, сочетающим традицию и современность. Поэтому новая выставка во Львове стала заметным культурным событием, ведь объединила работы трех известных украинских художников.

Как сообщает Львовский городской совет, экспозиция представлена в Национальном музее имени Андрея Шептицкого и включает в себя живопись и скульптуру, создавая единое художественное пространство, объединяющее различные художественные практики и десятилетия творческих поисков авторов.

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Во Львове открылась выставка "ТУТ", впервые объединившая работы трех известных украинских художников

Выставка объединила произведения трех популярных украинских художников: скульпторов Василия Ярича и Александра Дяченко, а также живописца Александра Бабака. Открытие экспозиции состоялось при участии городского головы Львова Андрея Садового.

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Экспозиция разворачивается вокруг понятия "здесь" как обозначения места, присутствия и способа пребывания человека в мире. Скульптуры Василия Ярича и Александра Дяченко и живопись Александра Бабака объединены темой телесности и причастности человека к земле. Человеческое тело в выставочном пространстве предстает как первичное "здесь" – точка отсчета, с которой человек познает пространство, время и самого себя.

Открытие выставки "ЗДЕСЬ" / фото Львовского городского совета

Во время открытия выставки городской голова Львова Андрей Садовый поделился своими впечатлениями от представленных работ:

Европейское сочетание, это какая-то магия. Это работа с цветами, масштабом. Это пространство даже маловато для таких великих личностей. Я очень счастлив, что у нас в Украине есть такие художники,

– рассказывает Андрей Садовый.

Он подчеркнул эмоциональное воздействие работ Александра Бабака, в частности его живописных серий, которые создают различные ощущения тепла и прохлады в зависимости от композиции. Творческий путь работ охватывает более четырех десятилетий: с 1984 по 2026 год.

Какие работы вошли в выставку?

В экспозицию вошли двенадцать пластических произведений Василия Ярича, семь скульптур Александра Дяченко и более десяти масштабных живописных полотен Александра Бабака, среди которых работы из серий "Grisaille", "Рекой" и "Облаками". Посетители могут проследить эволюцию художественных поисков авторов и их сочетание философского осмысления человека со скульптурным и живописным языком.

Также в экспозицию вошли работы, которые ранее не были представлены публике, в частности скульптурная композиция Василия Ярича "Адам и Ева" (гипс, 2026), скульптура Александра Дяченко "Пирамида" (бронза, 2025 – 2026) и картина Александра Бабака "Ноги" (холст, акрил, 2026).

Открытие выставки "ТУТ" / фото "Национального музея во Львове имени Андрея Шептицкого"

Выставка уникальна тем, что она впервые представлена таким трио художников, которые ранее не имели совместных проектов. Они сотрудничали между собой в различных форматах по двое, но именно втроем и в рамках одного проекта еще не участвовали. Интересно и то, что здесь объединены живопись и скульптура, причем скульптура представлена в различных материалах,

– делится впечатлениями Наталья Бунда, чиновница Львовского городского совета, отвечающая за сферу культуры.

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Чем известны художники, чьи работы представлены на выставке?

Василий Ярич – один из самых известных современных украинских скульпторов. Он родился в 1951 году в Ивано-Франковской области и получил образование во Львовском государственном институте прикладного и декоративного искусства. Работает в станковой и монументальной скульптуре, используя бронзу, камень, дерево и терракоту. Является автором более шестисот скульптурных работ, среди которых памятник королю Данилу во Львове, памятник "Просвите" и мемориальный комплекс "Борцам за свободу Украины" в Стрые.

Александр Дяченко родился в Киеве в семье художников. После обучения во Львове он работает с камнем, керамикой и бронзой. Среди его самых известных работ: памятник Омеляну Ковчу, расположенный на территории бывшего концлагеря Майданек в Польше, мемориал памяти жертв Холокоста в Мелитополе и мемориальная композиция Николаю Амосову в Киеве.

Александр Бабак является одним из представителей Новой украинской волны. Он родился в Киеве в 1957 году, учился в Республиканской художественной школе имени Тараса Шевченко и Киевском художественном институте. Был участником арт-группы "Живописный заповедник" и творческого объединения "Червоне Чорне". Среди его популярных работ – художественное оформление станций киевского метро "Осокорки" и "Выдубичи".

Где находится музей имени Андрея Шептицкого: смотреть на картах