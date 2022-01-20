Об этом говорится на сайте Vueling Airlines. Рассказываем, как воспользоваться анонсированной скидкой и из каких аэропортов совершаются рейсы.

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Для того чтобы воспользоваться скидкой, нужно выбрать рейсы и в специальном поле для промокода ввести "SUMMER2022". Стоимость рейсов будет автоматически рассчитана со скидкой.

Обратите внимание! Промокод действует только на стоимость тарифа и не применяется к аэропортовым сборам.

Заказывать акционные билеты можно до 23 января 2022 года. Скидки действуют на рейсы в Париж и Барселону с 27.06.2022 – 23.09.2022.

Лететь прямыми рейсами Vueling летом можно из Киева (Жуляны) в Барселону – от 144 евро или из "Борисполя" в Париж – от 81 евро (цены в обе стороны).

Пример бронирования билетов в Париж/скрин с сайта Vueling Airlines

Пример бронирования билетов в Барселону / скрин с сайта Vueling Airlines

Указанные тарифы предусматривают перевозку только ручной клади. Один пассажир может забронировать до 9 билетов.