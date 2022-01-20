До того ж Державна авіаційна служба України затвердила список рейсів, які зможуть виконувати українські авіакомпанії – 96 курортних напрямків у 29 країнах.
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Куди зможуть літати авіакомпанії України влітку 2022
Список, затверджений Державіаслужбою, дійсний для літнього розкладу 2022 року. Тобто вступить у дію з 27 березня, коли країна перейде на літню пору, і діятиме до 30 жовтня.
У переліку популярні курорти в Єгипті, Туреччині, Болгарії, Італії, Грузії, Греції, Іспанії, Чорногорії та Хорватії, а також екзотичні країни Шрі-Ланка, Мальдіви, Танзанія, Куба, Таїланд тощо.
Українські авіакомпанії можуть відкрити чартери за наступними напрямками:
- Албанія: Тиран;
- Болгарія: Варна, Бургас, Пловдів;
- В'єтнам: Камрань;
- Греція: Іракліон, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закінтос, Араксос, Превеза;
- Грузія: Батумі;
- Домінікана: Пунта-Кана, Ла Романа;
- Ізраїль: Ейлат;
- Індія: Гоа;
- Індонезія: Денпасар;
- Йорданія: Акаба;
- Іспанія: Тенерифе, Фуертевентура, Ла-Пальма, Гран-Канаріа, Ланзароте, Аліканте, Малага, Пальма-де-Майорка, Реус, Жірона, Валенсія, Барселона, Ібіца;
- Італія: Ріміні, Форлі, Венеція, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешія, Бергамо, Верона, Тревізо, Болонья, Турин;
- Кіпр: Пафос;
- Китай: Санья, Хайкоу;
- Куба: Варадеро;
- Мальдіви: Мале;
- Мальта: Лука;
- Марокко: Агадір, Касабланка;
- ОАЕ: Фуджейра, Рас-ель-Хайма, Дубай, Шарджа;
- Португалія: Фуншал, Порту-Санту, Фаро;
- Словенія: Марібор, Любляна;
- Таїланд: Пхукет, Крабі, Утапао;
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- Танзанія: Занзібар;
- Туніс: Туніс, Монастир, Енфіда, Джерба;
- Туреччина: Анталія, Даламан, Ізмір, Бодрум, Ерзурум, Бурса, Аланія, Газіпаша, Кайсері, Невшехір;
- Єгипет: Хургада, Шарм-ель-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса-Алам, Ель-Аламейн, Марса-Матрух;
- Хорватія: Спліт, Дубровник, Пула, Рієка, Задар;
- Чорногорія: Тіват, Підгориця;
- Шрі-Ланка: Коломбо.
Зазначається, що розпочати польоти за цими напрямками зможе будь-яка авіакомпанія. Єдина умова – виконання не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох на місяць.