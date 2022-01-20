До того ж Державна авіаційна служба України затвердила список рейсів, які зможуть виконувати українські авіакомпанії – 96 курортних напрямків у 29 країнах.

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Куди зможуть літати авіакомпанії України влітку 2022

Список, затверджений Державіаслужбою, дійсний для літнього розкладу 2022 року. Тобто вступить у дію з 27 березня, коли країна перейде на літню пору, і діятиме до 30 жовтня.

У переліку популярні курорти в Єгипті, Туреччині, Болгарії, Італії, Грузії, Греції, Іспанії, Чорногорії та Хорватії, а також екзотичні країни Шрі-Ланка, Мальдіви, Танзанія, Куба, Таїланд тощо.

Українські авіакомпанії можуть відкрити чартери за наступними напрямками:

Албанія : Тиран;

: Тиран; Болгарія : Варна, Бургас, Пловдів;

: Варна, Бургас, Пловдів; В'єтнам : Камрань;

: Камрань; Греція : Іракліон, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закінтос, Араксос, Превеза;

: Іракліон, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закінтос, Араксос, Превеза; Грузія : Батумі;

: Батумі; Домінікана : Пунта-Кана, Ла Романа;

: Пунта-Кана, Ла Романа; Ізраїль : Ейлат;

: Ейлат; Індія : Гоа;

: Гоа; Індонезія : Денпасар;

: Денпасар; Йорданія : Акаба;

: Акаба; Іспанія : Тенерифе, Фуертевентура, Ла-Пальма, Гран-Канаріа, Ланзароте, Аліканте, Малага, Пальма-де-Майорка, Реус, Жірона, Валенсія, Барселона, Ібіца;

: Тенерифе, Фуертевентура, Ла-Пальма, Гран-Канаріа, Ланзароте, Аліканте, Малага, Пальма-де-Майорка, Реус, Жірона, Валенсія, Барселона, Ібіца; Італія : Ріміні, Форлі, Венеція, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешія, Бергамо, Верона, Тревізо, Болонья, Турин;

: Ріміні, Форлі, Венеція, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешія, Бергамо, Верона, Тревізо, Болонья, Турин; Кіпр : Пафос;

: Пафос; Китай : Санья, Хайкоу;

: Санья, Хайкоу; Куба : Варадеро;

: Варадеро; Мальдіви : Мале;

: Мале; Мальта : Лука;

: Лука; Марокко : Агадір, Касабланка;

: Агадір, Касабланка; ОАЕ : Фуджейра, Рас-ель-Хайма, Дубай, Шарджа;

: Фуджейра, Рас-ель-Хайма, Дубай, Шарджа; Португалія : Фуншал, Порту-Санту, Фаро;

: Фуншал, Порту-Санту, Фаро; Словенія : Марібор, Любляна;

: Марібор, Любляна; Таїланд: Пхукет, Крабі, Утапао;

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Танзанія : Занзібар;

: Занзібар; Туніс : Туніс, Монастир, Енфіда, Джерба;

: Туніс, Монастир, Енфіда, Джерба; Туреччина : Анталія, Даламан, Ізмір, Бодрум, Ерзурум, Бурса, Аланія, Газіпаша, Кайсері, Невшехір;

: Анталія, Даламан, Ізмір, Бодрум, Ерзурум, Бурса, Аланія, Газіпаша, Кайсері, Невшехір; Єгипет : Хургада, Шарм-ель-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса-Алам, Ель-Аламейн, Марса-Матрух;

: Хургада, Шарм-ель-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса-Алам, Ель-Аламейн, Марса-Матрух; Хорватія : Спліт, Дубровник, Пула, Рієка, Задар;

: Спліт, Дубровник, Пула, Рієка, Задар; Чорногорія : Тіват, Підгориця;

: Тіват, Підгориця; Шрі-Ланка: Коломбо.

Зазначається, що розпочати польоти за цими напрямками зможе будь-яка авіакомпанія. Єдина умова – виконання не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох на місяць.

Зверніть увагу! Те, що Державіаслужби затвердила цей список не гарантує, що рейси будуть запущені. Остаточне рішення про запуск чартерів залежить від попиту та туроператора.