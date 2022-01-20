Про це йдеться на сайті Vueling Airlines. Розповідаємо, як скористатися анонсованою знижкою та з яких аеропортів здійснюються рейси.
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Знижка 25% на літні рейси: як скористатися
Для того, щоб скористатись знижкою, потрібно обрати рейси та у спеціальному полі для промокоду ввести "SUMMER2022". Вартість рейсів буде автоматично розрахована зі знижкою.
Замовляти акційні квитки можна до 23 січня 2022 року. Знижки діють на рейси до Парижу та Барселони з 27.06.2022 – 23.09.2022.
Летіти прямими рейсам Vueling влітку можна з Києва (Жуляни) у Барселону – від 144 євро або з "Борисполя" у Париж – від 81 євро (ціни в обидва боки).
Приклад бронювання квитків до Парижу / скрін з сайту Vueling Airlines
Приклад бронювання квитків до Барселони / скрін з сайту Vueling Airlines
Зазначені тарифи передбачають перевезення лише ручної поклажі. Один пасажир може забронювати до 9 квитків.