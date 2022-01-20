Про це йдеться на сайті Vueling Airlines. Розповідаємо, як скористатися анонсованою знижкою та з яких аеропортів здійснюються рейси.

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Знижка 25% на літні рейси: як скористатися

Для того, щоб скористатись знижкою, потрібно обрати рейси та у спеціальному полі для промокоду ввести "SUMMER2022". Вартість рейсів буде автоматично розрахована зі знижкою.

Зверніть увагу! Промокод діє лише на вартість тарифу та не застосовується до аеропортових зборів.

Замовляти акційні квитки можна до 23 січня 2022 року. Знижки діють на рейси до Парижу та Барселони з 27.06.2022 – 23.09.2022.

Летіти прямими рейсам Vueling влітку можна з Києва (Жуляни) у Барселону – від 144 євро або з "Борисполя" у Париж – від 81 євро (ціни в обидва боки).

Приклад бронювання квитків до Парижу / скрін з сайту Vueling Airlines

Приклад бронювання квитків до Барселони / скрін з сайту Vueling Airlines

Зазначені тарифи передбачають перевезення лише ручної поклажі. Один пасажир може забронювати до 9 квитків.