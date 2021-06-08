Всемирный день океанов отмечают с 1992 года. Праздник предложили на международном Саммите Земли, который проходил в Рио-де-Жанейро.

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Поэтому предлагаем вспомнить школьные уроки географии, и проверить, не прогуливали ли вы их. Океанический тест уже заждался!

Как отмечают Всемирный день океанов?

Ни для кого не секрет, что 94% жизни на Земле сосредоточено в воде. Около двух третей всех морских обитателей – неисследованные, а это поднимает еще больше вопросов о морской жизни.

В этот день работники многих зоопарков, аквапарков и дельфинариев, морских и океанических экспозиций, прилагают и координируют свои усилия для борьбы за права жителей флоры и фауны морских и океанических глубин, а также отстаивают позиции стабильной экологической обстановки.

Кроме того, проводится ряд самых разнообразных мероприятий, направленных на расширение осведомленности общественности по вопросам и проблемам жизни и экологии мирового океана и его обитателей.

Также ко Дню океанов проводится ежегодный конкурс фотографий, победителей которого награждают в штаб-квартире ООН.

Давайте заботится о флоре и фауне морей и океанов, потому что это непременно послужит препятствием к негативным экологическим последствиям и вымиранию многих видов!