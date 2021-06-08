Всесвітній день океанів відзначають з 1992 року. Cвято запропонували на міжнародному Саміті Землі, який проходив у Ріо-де-Жанейро.

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Тож пропонуємо згадати шкільні уроки з географії, і перевірити, чи не прогулювали ви їх. Океанічний тест вже зачекався!

Як святкують Всесвітній день океанів?

Ні для кого не секрет, що 94% життя на Землі зосереджено у воді. Близько двох третин всіх морських мешканців – недосліджені, а це підіймає ще більше запитань про морське життя.

Цього дня працівники багатьох зоопарків, аквапарків та дельфінаріїв, морських і океанічних експозицій докладають і координують свої зусилля для боротьби за права мешканців флори й фауни морських і океанічних глибин, а також відстоюють позиції стабільної екологічної обстановки.

Крім того, проводяться найрізноманітнішы заходи, спрямованы на розширення поінформованості громадськості з питань і проблем життя та екології світового океану та його мешканців.

Також до Дня океанів проводиться щорічний конкурс фотографій, переможців якого нагороджують у штаб-квартирі ООН.

Дбаймо про флору і фауну морів і океанів, бо це неодмінно послужить перешкодою до негативних екологічних наслідків і вимирання багатьох видів!