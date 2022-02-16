Вроцлав – город встреч и европейской культуры: почему хоть раз стоит его увидеть

На зеленых равнинах Силезии, на берегах Одры, раскинулся древний и одновременно современный город Вроцлав, или Бреслау. Он наполнен мечтами, надеждами и творческим потенциалом.

Об этом свидетельствует его стремительный рост во всех возможных областях, сообщает 24 канал. Поэтому Вроцлав стал настоящей площадкой встреч людей разных культур и вероисповеданий, местом диалога и понимания.

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Немного истории

Город основан в Х веке чешским князем Вратиславом I, на землях слензян. Вроцлав потерпел разрушения от монголо-татар в 1241 году, неоднократно менял своих руководителей, пока не стал центром германской культурной жизни, религиозной реформации, наполненной духом протестантского капитализма.

В XIX веке Вроцлав стал центром текстиля и портовым городом на реке.



Вроцлав был важным торговым городом / Фото Unsplash

После Второй мировой войны город подвергся катастрофическим разрушениям, поскольку выполнял роль крепости. Во время военных действий коренное население было эвакуировано, после чего его заселили польские переселенцы.

В 2016 году Вроцлав стал культурной столицей Европы, таким образом получив признание как особое место встреч и надежд на лучшее.

Символы города

Символами и защитниками Вроцлава являются святые Иоанн Креститель и Иоанн Златоуст, а цвета города – желтый и красный, красочно воспроизведенные на его гербе.

Городские пейзажи невероятно дополняют маленькие тайные жители города – вроцлавские гномы. Они впервые появились в бурные 1980-е годы как один из символов национального возрождения и борьбы поляков против коммунистического режима. Начиная с 2001 года количество гномов во Вроцлаве активно увеличивается. Бронзовые статуи олицетворяют профессии, выступают сатирическими героями, высмеивая человеческие недостатки и просто вызывают улыбку у жителей и туристов, постоянно находящих их во все новых и новых местах.



Гномы во Вроцлаве / Фото с инстаграмма @wroclaw_official

В настоящее время во Вроцлаве "поселились" более 300 гномов. Их установили и во Львове на Кафедральной площади, как символ дружбы городов, украинского и польского народов.



Устройте квест и найдите всех гномов Вроцлава / Фото с инстаграмма @wroclaw_official

Как доехать до Вроцлава

Во Вроцлав из Украины есть стабильное авиа и автобусное сообщение из крупных городов, таких как Львов и Киев. Средняя цена автобусного билета достигает 880 гривен, а поездка займет 10 часов. Билет на прямой самолет будет стоить около 300 гривен, а всего за один час вы будете в Польше.

Добраться также можно на автомобиле или по железной дороге. Выбрав поезд, будьте готовы, что придется производить пересадку в Перемышле.



Главный железнодорожный вокзал Вроцлава / Фото Vasco

Во время пандемии важно иметь с собой сертификат о вакцинации или отрицательный результат теста на COVID-19. Кроме этого, перед путешествием проверьте, не изменились ли правила въезда в Польшу.

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Как добраться до центра города

Из вроцлавского аэропорта турист может добраться в центр города автобусом под номером 106, который курсирует до главного железнодорожного вокзала. В темное время суток он курсирует под номером 206, совершая рейс по ночному графику. Билет можно купить на автобусной остановке в автомате (бумажная версия) или непосредственно в автобусе (электронный билет).

проездной билет нужно закомпостировать, поскольку контроллеры регулярно совершают проверки.

Ближе к центру города находится автобусная остановка на площади Орлят Львовских (plac Orląt Lwowskich).

Кроме того, во Вроцлаве из аэропорта курсирует транзитный автобус на главный железнодорожный вокзал WRO Airport Express. Он имеет остановку на Доминиканской площади (plac Dominikański), которая расположена практически в сердце города, транспорт завершает маршрут на вокзале (Dworcowa).

Прибывая на главный железнодорожный вокзал города Вроцлава, турист может за 20 минут прийти в исторический центр, к площади Рынок. Вроцлав – равнинный город, потому путешествовать пешком приятно и легко. Для передвижения в центре можно использовать арендуемые велосипеды и электрические самокаты, которые встречаются на каждом шагу. Главный вокзал и автобусная станция находятся близко, поэтому если вы прибыли во Вроцлав и хотите продолжить путешествие, это будет сделать легко.

Обзорные площадки Вроцлава

Застройка Вроцлава – это гармоничное сочетание современных зданий и старых домов, которые помогают проследить за историческим развитием города.

Настоящим украшением центра являются древние готические соборы, чьи башни-шпили возвышаются над городом, позволяя подняться на них и осмотреть Вроцлав с высоты птичьего полета. Таковыми есть костел святой Елизаветы Венгерской и собор святого Иоанна Крестителя. В зимний период башни святынь закрыты, поэтому желательно на них подниматься в теплый, летний период. Однако на площади Рынок есть костел святой Марии Магдалины, высота башен которого достигает 45 метров. Между ними есть маленький мостик, который открыт для путешественников круглый год.



Костел во Вроцлаве / Фото Unsplash

Двери Вроцлавского университета также открыты для туристов. В течение года 42-метровая Математическая башня доступна для подъема, что позволяет осмотреть сердце города и насладиться видами.



Университет Вроцлава / Фото In Your Pocket

Река Одра пронзает Вроцлав, выступая своеобразной артерией, приносящей прохладный речной бриз. Но не только набережную стоит увидеть. На острове Слодово размещается современная новостройка – место проведения концертов, показов фильмов, площадью в 600 квадратных метров. Вершина здания имеет террасу, раскрывающую панораму на город, особенно на корпуса университета и рынок. Кроме того, здесь размещается самая большая в Польше зеленая стена, насчитывающая 10 тысяч растений.

Южнее исторического центра можно наткнуться на первый вроцлавский небоскреб – Sky Tower . Его высота составляет 212 метров, а смотровая площадка расположена на 49 этаже. Это – самое высокое сооружение Вроцлава, которое видно за многие километры.



Крупнейший небоскреб Вроцлава виден издалека / Фото Википедия

Наиболее живописные виды из высотки открываются во время восхода и заката. Каждое время года здесь чувствуется уникально, представляя возможность сделать качественные фотоснимки.

Что еще стоит увидеть во Вроцлаве

Рынок – это сердце Вроцлава. Здесь регулярно проходят городские вечеринки, встречи и торжества, художественные мастер-классы. В ближайших его окрестностях расположены многочисленные рестораны, бары, где туристы и жители Вроцлава могут поесть вкусностей и весело провести время. Также особенно выделяются места с крафтовыми напитками и блюдами, которые будут манить людей вернуться к ним снова.

А вот остров Тумский – душа Вроцлава, одна из древнейших его частей, любимое место для прогулок туристов и просто влюбленных людей. Здесь есть калейдоскоп костелов, а также остатки замка Пястов. Собор Иоанна Крестителя во время Второй мировой был полностью уничтожен, а сейчас снова возвышается, отстроен в своем величии и красоте.

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Особенностью острова Тумского есть и то, что именно здесь можно увидеть около сотни фонарей, что делют вечерние прогулки незабываемыми.

Не обойдите вниманием мост Тумский, на котором влюбленные крпят колодки, как символ вечной любви, а ключи бросают в реку. Кроме того, стоит посетить Грюнвальдский мост, наслаждаясь красотой реки Одры.



Грюнвальдский мост / Фото Unsplash

Зал века – одна из самых больших железобетонных конструкций в истории человечества, занесенная в список наследия ЮНЕСКО. Построена она в 1913 году в честь победы над войсками Наполеона. Здесь регулярно проводятся концерты, празднования и разнообразные ярмарки, которые делают Зал века одним из крупнейших центров общественной жизни города. Возле грандиозного здания также есть парк Щитницкого, самый большой и старейший во Вроцлаве, который занимает более 100 гектаров. Это красивое и вместе с тем величественное место для прогулок, пикников и просто выходов на природу.

В комплексе Зала века расположен самый большой во Вроцлаве и Польше мультимедийный фонтан. В теплое время года здесь ежедневно проходят 11 шоу, которые длятся 15 – 20 минут. Игра воды, огня, музыки и света способны поразить даже требовательных путешественников.



Зал века / Фото с инстаграмма @hala.stulecia.official

Вроцлавский зоопарк – один из древнейших в Польше, где живут 12 тысяч различных зверей, включая тех, которым угрожает вымирание. Кроме того, здесь есть африканарыум, комплекс бассейнов с амфибиями, рыбами и животными из Африки. Обзор экспозиции будет занимать несколько часов, что позволит увидеть зверей из всего мира, с каждого материка.

Поход во Вроцлавский зоопарк поможет приблизиться к природе, почувствовать ее разнообразие и красоту, понять важность сохранения окружающей среды.

Японский сад – это шедевр ландшафтного дизайна, вдохновленный дальневосточной философией и взглядами на жизнь. Он расположен около Зала века и зоопарка, что станет продолжением незабываемого путешествия по Вроцлаву.

Продолжая тематику взаимодействия человека и воды, нельзя забыть об аквапарке, месте семейного отдыха. Он открыт круглосуточно, комбинирует водные бассейны снаружи и внутри помещения и предоставляет доступ к развлечениям для всех возрастов.

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Вроцлав – это не случай на один раз. Это настоящий кладезь, который может каждый раз удивить посетителей, рассказать новую историю, вызвав желание возвращаться сюда снова и снова.

Автор: Михаил Кизима