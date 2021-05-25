Заразиться COVID-19 маловероятно: врач назвал самый безопасный транспорт

Как странно бы не было, но самолет – является наиболее безопасным транспортом во время COVID-19. Здесь риск инфицирования минимален.

Почему так происходит? Об этом рассказал руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин в эфире телеканала "Украина 24".

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Есть такое понятие, как "кратность воздухообмена", это время, за которое в течение часа воздух полностью меняется. Для лечебных учреждений кратность воздухообмена должна равняться от 6 до 12, в самолетах – 60, – заявил Александрин.

По его словам, при этом необходимо соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться: масочный режим и социальная дистанция.

Мы должны понимать, что с точки зрения инфекционной безопасности в самолетах правильная вентиляция, она идет сверху вниз, практически нет никаких рисков. Но это при том, что люди будут сидеть, не будут разговаривать, кричать, и в масках. Действительно риск инфицирования в самолетах минимальный, – подытожил он.

Отметим, ранее ученые определили, что надо делать для того, чтобы избежать заражения коронавирусом на борту самолета.

Европейский Союз готовится открыть границы, которые почти год были под замком. Однако в Еврокомиссии опасаются, что отдельные решения национальных правительств могут негативно повлиять на отношения между странами и способствовать распространению COVID-19.