Отдых во время карантина – это личная ответственность каждого. Нужно всегда соблюдать правила и тогда отпуск будет безопасной.

Читайте также: Лето без границ: Евросоюз готовится к постепенному открытия туристического сезона

Семейная врач Анастасия Ходан советует году воздержаться от поездок за границу и присмотреться к украинским курортам. Некоторые страны требуют обязательною двухнедельную обсервацию. А по возвращении из стран красной зоны украинцам снова придется самоизолироваться и делать тест.

Если вы все же собрались в путешествие, то нужно заранее узнать, открытая страна и требования для в съезда.

Директор Coral Travel Жанна Наумчук рассказывает, что раньше туристы выбирали направление, отталкиваясь от предпочтений и финансовых возможностей, теперь – летят туда, где открыта граница.

Есть ли ограничения в Украине

Во время отдыха в Украине стоит придерживаться всех общих карантинных норм. Также рекомендуем следить за ситуацией на курорте, где вы планируете отдых.

Как выбрать безопасное жилье на море

Советы от Анастасии Ходан:

выбирать жилье без общих комнат

выбирать места, где можно готовить пищу самостоятельно. Это могут быть апартаменты с собственной кухней

взять собственною посуду

За рубежом гостиницы должны получить Сертификат здоровья. При этом они должны быть заселенными только на 50-70%. Выбирайте тот, где можно есть на открытой террасе.

Жанна Наумчук рассказывает, что all inclusive отеле сейчас несколько изменили формат выдачи блюд: каждый накрыта стеклянной поверхностью, порцию выдает официант. В Египте отели преимущественно предлагают туристам несколько блюд на выбор. При этом в обоих вариантах можно несколько раз брать порцию.

Еда в ресторанах или кафе

Работа общественных заведений питания в Украине разрешена. Стоит следить за тем, чтобы персонал заведения придерживался карантинных правил.



Отдых летом 2021 года \ Photo by Victor He on Unsplash

Розваги під час карантину

Розваги на відкритому повітрі відвідувати можна. Все ж краще, якщо у цей час біля вас не буде скупчень людей. Варто зберігати соціальну дистанцію і, якщо це можливо, сідати на атракціони через одне–два сидіння. Місця, яких торкаєтеся, можна обробити антисептиком, а після катання – ретельно помити руки.

Безопасность на пляже

Простые правила:

носить маску на улице не нужно, и пляж – не исключение. Однако стоит взять с собой, если захотите зайти в магазин.

соблюдать социальную дистанцию по крайней мере на 2 метра. Если кто-то решил занять место слишком близко к вашему полотенца или лежака, то попросите отодвинуться с вашей зоны и соблюдать социальной дистанции.

Пока не подтверждено, что Сovid-19 передается через воду, поэтому купаться можно спокойно.



Новые условия для путишествий \ Photo by Shawn Ang on Unsplash

О чем стоит спросить своего семейного врача перед поездкой на море

Перед поездкой следует знать, имеете ли вы все прививки. Это касается и детей, и взрослых. Особое внимание стоит уделить прививкой от дифтерии и столбняка. Травмы на море могут привести к заражению этими болезнями. Также стоит позаботиться о прививках для детей согласно календарю.

Не забудьте взять номер телефона своего семейного врача и договориться как в случае необходимости вы будете коммуницировать.

Во втором этапе медицинской реформы, с апреля 2020 года, позволили получать электронные направления. Теперь можно получить консультацию по направлению своего семейного врача угодно.

Читайте также: 10 уникальных пляжей мира, на которых надо побывать в течение жизни: живописные фото

Вместе с семейным врачом позаботьтесь о тех лекарствах, которые необходимы именно вам в путешествии. Надо иметь полную аптечку и расспросить каких случаях их нужно применять.