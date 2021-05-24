Однако есть несколько действительно удивительных, от цветных черно-красных до других, которые скрыты подальше от окружающих. Вот подборка уникальных пляжей в мире.

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Плайя дель Амор (Скрытый пляж), Мексика

Это чудо природы расположено на островах Лас-Мариетас примерно в 40 километрах от мексиканского города Пуэрто-Вальярта.

Чтобы попасть сюда, придется проплыть темным и узким, хотя и недолгим тоннелем. Он расположен в кратере под открытым небом, что придает ему особое тайное чувство.



Плайя дель Амор в Мексике / Фото: Getty Images

Махо-Бич, Сен-Мартен, Карибы

Это уникальнейший пляж, ведь он расположен буквально на взлетной полосе международного аэропорта принцессы Юлианы. Поэтому огромные "боинги" и "аэробусы" проносятся прямо над головами туристов, чуть ли не касаясь их.



Махо-Бич / Фото: UnSplash

Лагуна Йокюльсаурлоун, Исландия

Известная достопримечательность Исландии, поскольку ежедневно наполняется айсбергами, что отрываются от соседнего ледника Ватнайокулл. Джокульсарлон также известный как Бриллиантовый пляж, потому что вы можете найти лед любой формы и размера, украшаещий его черный пляж.



Лагуна Йокюльсаурлоун / Фото: Getty Images

Гласс-Бич (Стеклянный пляж), Калифорния, США

Расположен немного ниже национального парка Маккерричер у небольшого города Форт-Брэгг.

В свое время местные сделали из него свалку, свозя сюда бытовые отходы, старую технику и тому подобное. А еще – много стеклянных бутылок. Тихий океан отшлифовал тысячи обломков, и теперь побережья покрывает разноцветные стекла.



Стеклянный пляж в Калифорнии / Фото: en.wikipedia.org

Морская пещера Бенагил, Португалия

Португальское побережье Алгарве богато удивительными пляжами под скалами. Этот пляж расположен внутри морской пещеры с небольшим мансардным окошком, освещающее его интерьер.



Морская пещера Бенагил / Фото: Getty Images

Розовый пляж Комодо, Индонезия

Среди цветных пляжей наиболее популярным и фотогеничным есть этот. Его розовый цвет очень инстаграмный, поэтому он должен быть в вашем списке mustvisit.



Розовый пляж Комода / Фото: UnSplash

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Пиг-Бич, Багами

Не каждый день увидишь свиней, плавающих в море. На этом необитаемом острове можно! О происхождении свиней правдивой информации нет, но они, конечно, не являются коренными жителями. Некоторые считают, что свиней на остров завезено специально, чтобы привлечь туристов.



Пиг-Бич / Фото: Getty Images

Боулдерз-Бич, Южная Африка

Позагорать здесь вряд ли удастся, ведь территорию уже занято – на белоснежном песке расположились пингвины. Их колония насчитывает более 3 тысяч особей. Кроме того, людям сюда вход воспрещен, поэтому наблюдать можно из специальных деревянных помостов.



Боулдерз-Бич / Фото: Getty Images

Пляж Скала-дей-Турки, Италия

Хотя Италия предлагает посетителям бесчисленное количество пляжей, на которых можно загорать, одним из ее уникальных предложений – это пляж Скала-дей-Турки на Сицилии. Это замечательные ярко-белые скалы, которые похожи на лестницу. По обе стороны есть два песчаных пляжа, где можно поплавать и позагорать.



Пляж Скала-дей-Турки / Фото: Getty Images

Зеленый пляж Папаколеа, Гавайи

Расположенный вблизи самой южной точки острова, пляж Папаколеа часто называют просто Зеленым песчаным пляжем. Пляж обязан своим выразительным оттенком кристаллическим минералам оливина, который является общим компонентом лавы и образуется при охлаждении лавы.