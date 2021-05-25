Чому так стається? Про це розповів керівник національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін в ефірі телеканалу "Україна 24".

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Є таке поняття, як "кратність повітрообміну", це час, за який протягом години повітря повністю змінюється. Для лікувальних установ кратність повітрообміну має дорівнювати від 6 до 12, в літаках – 60, – заявив Александрін.

За його словами, при цьому необхідно дотримуватися низки правил, щоб не заразитися: масковий режим та соціальна дистанція.

Ми повинні розуміти, що з точки зору інфекційної безпеки у літаках правильна вентиляція, вона йде зверху вниз, практично немає ніяких ризиків. Але це при тому, що люди сидітимуть, не розмовлятимуть, не кричатимуть, і у масках. Дійсно ризик інфікування у літаках мінімальний, – підсумував він.

Відзначимо, раніше науковці визначили, що треба робити для того, щоб уникнути зараження коронавірусом на борту літака.

Європейський Союз готується відкрити кордони, які майже рік були під замком. Однак в Єврокомісії побоюються, що окремі рішення національних урядів можуть негативно вплинути на відносини між країнами та сприяти поширенню COVID-19.