Всего 2,5 часа от Милана и вы попадаете в сказку: украинка показала удивительное место
Все знают, что из Милана можно доехать до озера Комо, которое летом переполнено толпами туристов со всего мира. Однако мало кто знает о другой, невероятно красивой локации недалеко от Милана, которая настолько красива, что напоминает сказку.
Большинство туристов рассматривают Милан как транзитный город. Мол, здесь, кроме готического собора и галереи Виктора Эммануила II, больше ничего нет. Возможно, Милан действительно удивляет не так сильно, как другие популярные европейские города, однако именно этот город может стать стартом для однодневных путешествий в живописные локации. Об одной из таких локаций рассказала украинка, которая живет в Италии и ведет свой тикток-блог под ником @tonichka.italy.
Читайте также Здесь можно встретить знаменитого футболиста: что увидеть в родном городе Дэвида Бекхэма
Что это за живописная локация возле Милана?
Украинка побывала в долине Верзаска и поделилась впечатлениями. По словам девушки, это просто невероятное место, куда можно убежать от городской суеты.
Здесь можно гулять часами, сделать пикник, отдыхать и просто наслаждаться. Представьте – лето, на улице жара, а вы приехали в свой выходной сюда, прыгаете в бирюзовую водичку и наслаждаетесь,
– рассказала девушка.
Долина Верзаска расположена в кантоне Тичино в Швейцарии. Здесь протекает одноименная река, которая имеет изумрудный цвет и является самой чистой в мире. Эта горная река настолько чистая, что видимость под водой достигает 15 метров.
Что известно о долине Верзаска?
Как пишет My Switzerland, долина Верзаска простирается аж на 25 километров от озера Манджоре. Она охватывает колоритные горные села Лавертеццо и Сононьо, где есть каменные дома и узкие улицы, мост Понте-дей-Сальти, с которого смельчаки прыгают в реку, исторические церкви и тому подобное.
Туристы могут отправиться в пешеходный маршрут по долине, который пролегает через каштановые леса, изумрудную реку, часовни и водопады. У плотины и моста летом обычно много людей, но чем дальше идти, тем красивее и диче становятся пейзажи вокруг.
Что еще увидеть возле Милана?
Как мы уже говорили, из Милана можно поехать на озеро Комо – одну из самых популярных туристических локаций Италии. В середине апреля, когда возле озера зацвели глицинии, образовались огромные очереди к инстаграмным локациям. Туристам пришлось 3 часа ждать возможности сделать фото. Чтобы избежать такого сценария, стоит приходить на виллы перед открытием или накануне закрытия – тогда людей почти нет.
Более спокойной альтернативой Комо является озеро Манджоре в часе езды от Милана. Здесь природа и архитектура такие же прекрасные, как на Комо, но туристов гораздо меньше, поэтому наслаждаться красотой вокруг значительно приятнее.
Частые вопросы
Почему многие туристы считают Милан транзитным городом?
Многие туристы рассматривают Милан как транзитный город, поскольку считают, что кроме готического собора и галереи Виктора Эммануила II, здесь больше ничего нет. Однако Милан может быть отправной точкой для однодневных путешествий в живописные локации.
Какую живописную локацию возле Милана стоит увидеть?
В статье описана долина Верзаска, которая расположена в кантоне Тичино в Швейцарии. Это место поражает своей природной красотой, изумрудной рекой и возможностью отдохнуть от городской суеты.
Какие другие места стоит посетить вблизи Милана?
Кроме долины Верзаска, стоит посетить озеро Комо – одну из самых популярных туристических локаций Италии. Также можно поехать на озеро Манджоре, которое является более спокойной альтернативой Комо с прекрасной природой и меньшим количеством туристов.
