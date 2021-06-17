От ночевки в палатке глемпинг отличает комфорт: мягкие полноценные кровати, обустроенные ванные комнаты, туалеты и кухня. А еще он не должен вредить природе, потому глемпы – это шатры или сферы, которые легко монтируются и для возведения которых не нужны капитальные вмешательства в окружающую среду.

Читайте также Активный отдых в Украине: идеи для туристов, которые не боятся экстрима

Такой вид отдыха теперь доступен и в 90 километрах от Киева, в селе Уляники, где расположен глемпинг "Шатро".

Здесь есть палатки, рассчитанные на 2 – 4 человек. В них обустроили кровати и мебель, душ с гардеробной, кондиционер, мини-кухню с необходимой посудой для приготовления пищи, а также террасу и зону барбекю. Также еду можно заказать, а еще приобрести продукты местных производителей.

Цены на бронирование разные, но начинаются от 4 000 гривен в сутки.

Напомним, ранее в Украине создали проект аренды домов для отдыха на природе "Улис". Их особенность в том, что не будет газонов, заборов и ландшафтных дизайнов – только природа вокруг. Первая локация расположится в маленьком селе недалеко от Киева.