Но месторождение природного газа горит уже более 50 лет. За это время здесь образовалась огненная впадина, которую называют кратером Дарваза.

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Сверхсекретная тайна СССР среди пустыни

Туркменские специалисты заявляют, что кратер образовался еще в 1960-х годах, но его возникновения замалчивали до 1980-х годов. При советской власти газ и нефть были высоко ценимого товарами в Туркменистане. Вероятно, поэтому все документы о создании кратера не разработало или очень качественно засекретили.

Есть только информация, что в Каракумской пустыне советские геологи бурили нефть в 1971 году. Когда они нашли месторождение газа, то образовались 3 большие впадины. Чтобы предотвратить утечку метана в атмосферу, говорят, что геологи зажгли месторождение, думая, что оно сгорит за считанные недели. Кратер Дарваза имеет 69 метров ширины и 30 метров глубины, и он до сих пор охвачен огнем.

Как выглядит кратер: видео

С начала 2010-х кратер начали активно посещать туристы. Ежегодно сюда приезжает около 6 000 путешественников, чтобы увидеть собственными глазами, как горящий Колизей ночью освещает небо среди необъятной Каракумской пустыни.

Интересно знать! Каракумскому пустыня – это 350 тысяч квадратных километров песчаных дюн, которые занимают примерно 70% площади Туркменистана.