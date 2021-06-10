Оазис расположен на 18,3 метра ниже уровня моря. Мимо него проходил старый караванный путь, который сейчас превратили в трассу.

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Как добраться до райского уголка

Оазис Сива находится всего в 50 километрах к востоку от ливийской границы и в 560 километрах от Каира. На протяжении последних нескольких лет он стал одной из самых популярных туристических локаций.

Дорогу здесь создали в 1984 году, поэтому добраться до оазиса теперь можно с экскурсионными группами или же на арендованном авто.

На локации видео и снимки получаются невероятные.

В оазис активно едут туристы ради контента: видео

Интересные факты об оазисе