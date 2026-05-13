Поспешите, пока не отцвели: где расположена Волынская Голландия, которая утопает в тюльпанах
Сейчас в "Волынской Голландии" продолжается пик цветения тюльпанов – поля полностью расцвели и открыты для посетителей. На территории работают фотозоны, гамаки и мини-зоопарк, а также доступна возможность приобрести луковицы тюльпанов прямо с поля.
Цветочное пространство "Волынская Голландия" ежегодно становится одной из самых ярких весенних локаций для отдыха и фотосессий. Редактор ленты новостей 24 Канала София Рожик побывала на месте и поделилась своими впечатлениями и фотографиями.
Что известно о Волынской Голландии?
Проект, который начинался в 2018 году с первых цветочных фестивалей "Волынская Голландия" и "Волынская Лавандия", за несколько лет трансформировался в полноценный парк сезонных цветов и отдыха, рассказывается в Kvitolis.
Новый парк сейчас называется "Квитолис" и позиционируется как место силы, красоты и вдохновения. Здесь планируют совместить различные цветочные сезоны в течение года: весной будет проходить фестиваль тюльпанов, летом – это лавандовые поля, гортензии и другие летние цветы, а осенью – фестиваль хризантем, астр и тыкв.
Волынская Голландия / фото VSN
Как выглядит Волынская Голландия по состоянию на май 2026 года?
София Рожик рассказала, что несмотря на пасмурную погоду и непростую весну, цветочные поля на Волыни остаются одной из самых заметных весенних локаций для посетителей. Организаторы отмечают, что тюльпаны в этом году частично пострадали от холодов, однако это не уменьшает привлекательности пространства. На территории обустроены многочисленные фотозоны: от раритетных автомобилей до современных инсталляций с зеркалами. Также для посетителей работает контактный мини-зоопарк.
Затеряться среди цветов на несколько часов абсолютно просто. Организаторы продумали много интересных фотозон: от раритетных авто до модного инстадзеркала.
Волынская Голландия / фото Софии Рожик
Частичку этой украинской Голландии можно забрать с собой домой. Луковички тюльпанов вам выкопают прямо с поля.
Для гостей также доступны зоны отдыха, гамаки и импровизированные лаунж-площадки. При благоприятной погоде здесь можно провести несколько часов в относительной тишине и почти без толпы. Атмосферу дополняет живая музыка. Посетить цветочные поля тюльпанов можно до 20 мая. Организаторы советуют планировать поездку заранее, чтобы успеть увидеть сезон цветения.
Какие цена билетов, адрес и график работы?
Цветочное пространство расположено в селе Линовка, в 35 километрах от Луцка (трасса Луцк – Ковель). Локация работает ежедневно с 10:00 до 19:00 и доступна для посетителей в течение всего дня. Стоимость входных билетов для взрослых составляет 300 гривен, для детей в возрасте от 7 до 14 лет 200 гривен.
Льготный билет стоит 200 гривен и доступен для пенсионеров, людей с инвалидностью 2 группы, семей военнослужащих УБД и ВСУ, а также школьных групп (1 – 11 классов) вместе с сопровождением при наличии соответствующих документов. Цена указана за одного человека. Бесплатный вход предусмотрен для детей до 6 лет, детей-сирот до 16 лет, детей с инвалидностью до 18 лет, а также людей с инвалидностью 1 группы.
Какие еще локации Волынской области будут вам интересны?
Откройте для себя малоизвестные локации Волынской области. Точно не стоит пропустить Олицкий замок: он расположен в городе Олыка неподалеку от Луцка, и неразрывно связан с родом Радзивиллов – одной из самых могущественных династий Речи Посполитой.
Строительство каменной крепости начал в 1564 году князь Николай Радзивилл, известный по прозвищу Черный. Это было сооружение в стиле барокко с элементами ренессанса и готики, а для защиты поставили 18 пушек и ливарню.
Частые вопросы
