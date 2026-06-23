Где освежиться в жару этого лета: топ 3 бесплатных водоемов под Киевом

Лето уже в самом разгаре, а это значит, что пора собирать сумки, брать солнцезащитный крем и купальники и отправляться на поиски идеального места для отдыха у воды. Если хочется освежиться, позагорать на пляже и провести день на природе, мы подготовили для вас подборку озер недалеко от Киева.

На море не каждую неделю можно съездить, но расстраиваться не стоит. Ведь совсем недалеко от города можно найти замечательные места для купания и отдыха у воды.

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Где в Киеве можно бесплатно отдохнуть у водоёма?

Озеро Блакитное, Подгорцы

Голубое озеро – популярное место для летнего отдыха недалеко от Киева. Водоем известен своей чистой голубой водой, песчаным пляжем и пологим входом в воду. На территории есть как бесплатная пляжная зона с раздевалками и местами для отдыха, так и платный благоустроенный пляж с шезлонгами, волейбольными площадками, рестораном, баром и кальян-баром. Это прекрасное место для отдыха с друзьями или семьей в течение всего дня.

Добраться можно на автомобиле: около 15 минут от Киева по Обуховской трассе в направлении села Подгорцы. Также на общественном транспорте: от станции метро "Выдубичи" на автобусах №789 или №309 до остановки "село Подгорцы".

Где находится озеро: смотреть на картах

Озеро Вербное

Озеро Вербное – это один из самых живописных водоемов Оболонского района Киева. Оно известно чистой водой, живописными берегами и обилием зелени. Своё название озеро получило благодаря ивам, которые растут вдоль берегов и создают уютную атмосферу для отдыха.

На северном берегу обустроен пляж с современной инфраструктурой, где можно загорать, купаться и проводить время у воды. Озеро также популярно среди рыбаков, ведь здесь водятся щука, окунь, карась, лещ, красноперка и другие виды рыб. Рядом находятся прогулочные зоны, набережная, кафе и веломаршруты, поэтому отдых у озера легко совместить с прогулкой по Оболони.

Озеро находится в Оболонском районе Киева. Удобнее всего добраться от станций метро "Оболонь" или "Минская" пешком или на общественном транспорте в направлении улицы Приозерной. Для автомобилистов рядом есть удобные подъезды и места для парковки.

Где находится озеро: смотрите на картах

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Голубое озеро, Горенка

Голубое озеро в Горенке – живописный водоем на окраине Пуща-Водицкого леса, образовавшийся на месте бывшего глиняного карьера. Озеро привлекает прозрачной водой голубого оттенка, красивыми пейзажами и спокойной атмосферой для отдыха на природе. Здесь можно купаться, загорать, рыбачить или устроить пикник у воды.

Для посетителей доступен благоустроенный пляж "Лазурный" с зонами отдыха и беседками, а также бесплатные участки для тех, кто предпочитает отдыхать ближе к природе. Рядом расположен Пуща-Водицкий лес, где можно прогуляться по живописным тропинкам и насладиться тишиной среди деревьев.

На автомобиле ехать около 20 – 25 минут от Киева по трассе Е-373 в направлении села Горенка. Можно добраться на автобусе № 719 от станции метро "Нивки" до Горенки, после чего нужно пройти пешком до озера.

Где находится озеро: смотрите на картах