В Египте будут взимать визовый сбор с туристов: сколько надо будет заплатить

В Египте власть снова начнет взимать въездной визовый сбор с иностранных туристов.

В 2020 году в Египте туристов освободили от визовых сборов, чтобы поощрить к путешествиям. Это условие действовало от 1 ноября 2020 по 30 апреля 2021 года.

Читайте также: Отдых в Египте в 2021 году: сколько надо будет заплатить за путешествие

Взимать плату в 25 долларов начали в Южном Синае, Луксоре и Асуане. Для получения визы нужно будет показать загранпаспорт, который должен действовать не менее полугода со дня окончания поездки.

Варианты оформления визы:

онлайн, такая виза может быть однократной на 30 дней или многократной на поездки в течение 180 дней

по прибытии в страну

Туристам сейчас, чтобы пересечь границу Египта, нужно показать отрицательный результат ПЦР-теста, который сделан не ранее, чем за 72 часа до поездки.

Однако работники туристических компаний Красного моря призвали власти продлить срок освобождения до начала следующего зимнего туристического сезона, чтобы помочь стимулировать туризм, который испытал большое влияние в результате вспышки коронавируса.

Известно, что в Египте продлили до 31 мая действие ограничительных мер, введенных через коронавирус. В то же время карантин несколько ослабят – парки и пляжи откроют для посетителей.