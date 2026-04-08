Туристы преодолевают невероятно сложный путь высотой 5 000 метров ради этой Радужной горы

Радужная гора Виникунка это одно из самых ярких мест на планете, но путешествие сюда требует подготовки. Также есть несколько важных нюансов, которые стоит знать каждому туристу перед поездкой.

Существует место, что выглядит будто с другой планеты – это гора Виникунка, известная как Радужная гора. Уже несколько лет подряд привлекает путешественников своей необычной палитрой цветов, рассказывает Peru Travel.

Где расположена гора Виникунка и как она образовалась?

Чтобы увидеть это природное чудо, туристам приходится преодолеть непростой путь: локация расположена на юге Перу, в горном массиве Вильканота недалеко от города Куско. Дорога занимает несколько часов на автомобиле, а финальный подъем будет пешком. Несмотря на физическую нагрузку, виды, которые открываются на вершине, полностью оправдывают усилия.

Свои яркие цвета Виникунка получила благодаря уникальным геологическим процессам. В течение тысячелетий здесь накапливались морские, речные и озерные отложения, богатые минералами. Под воздействием влаги, ветра и окисления они образовали естественные полосы разных оттенков. Интересно, что еще несколько десятилетий назад гора была скрыта под ледниками и стала доступной для осмотра лишь в конце 20 века.

Популярность Виникунки стремительно возросла благодаря туристам и соцсетям. Фотографии с яркими склонами быстро распространились в интернете, а международные издания включили ее в списки мест, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

Однако путешествие сюда требует подготовки: вершина расположена на высоте более 5 тысяч метров над уровнем моря, поэтому путешественникам советуют заранее акклиматизироваться и позаботиться о необходимом снаряжении. Среди обязательных вещей – это теплая одежда, водонепроницаемая куртка, удобная треккинговая обувь, солнцезащитные средства, достаточный запас воды и энергетические перекусы.

Какие еще советы стоит знать перед посещением?

Прежде всего, туристам рекомендуют отправляться из Куско как можно раньше – это позволит избежать толп и спокойно насладиться пейзажами, рассказывает Rainbow Mountain Peru. Специалисты советуют путешествовать только с официальными туроператорами, которые имеют необходимые разрешения и лицензии. Это гарантирует безопасность и качественную организацию поездки. В то же время стоит избегать подозрительно дешевых предложений и неофициальных перевозчиков, поскольку они могут испортить впечатление от путешествия.

Также путешественникам рекомендуют иметь при себе наличные деньги в местной валюте – она понадобится для дополнительных расходов, в частности посещения Красной долины или аренды лошади во время подъема. Отдельно эксперты предостерегают от бронирования туров через сторонние платформы-посредники, ведь значительная часть стоимости идет на комиссию, а качество услуг может не соответствовать ожиданиям.

