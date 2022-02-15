Bees Airline временно потеряет все авиалайнеры: что будет с рейсами

Авиакомпания Bees Airline прилагала все усилия, чтобы вовремя выполнить запланированные рейсы и доставить пассажиров в города назначения. Впрочем, сейчас заявила, что вынуждена внести изменения в расписание.

Поскольку лизингодатели потребовали вывезти авиалайнеры за пределы Украины до деэскалации ситуации.

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Bees Airline вынуждена вносить изменения в расписание рейсов

По заявлению авиакомпании, несмотря на продолжение действия страховых полисов на воздушные судна, выделение средств из резервного фонда государственного бюджета для обеспечения безопасности полетов в воздушном пространстве Украины и отсутствие запрета от Госавиаслужбы Украины и иностранных авиационных властей, лизингодатели требуют перебазировать все авиалайнеры за пределы Украины до деэскалации ситуации.

Первый самолет авиакомпания отправила на хранение во французский город Монпелье 14 февраля, а оставшиеся три должны перегнать за границу сегодня – завтра.

Bees продолжают совершать полеты

Лизингодатель подчеркнул, что эти требования являются временными и вынужденными. При деэскалации ситуации, связанной с военными рисками, все самолеты будут возвращены.

В настоящее время, несмотря на обстоятельства, Bees совместно с партнерами продолжает свою операционную деятельность и выполняет авиарейсы из международных аэропортов "Киев", "Борисполь", "Львов" и "Одесса".

В связи с этими форс-мажорными обстоятельствами, мы обращаемся ко всем пассажирам отнестись к возможным задержкам и изменениям в расписании рейсов с пониманием,

– призвали в Bees.

При этом в пресс-службе отметили, если смена расписания не устраивает пассажира, то они готовы предложить изменение даты вылета без дополнительных уплат.

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