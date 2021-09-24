Вьетнам отложил открытие своего курортного острова для иностранных туристов

На днях Вьетнам заявил, что планирует разрешить въезд на крупнейший из своих островов – Фукуок. Открытие было запланировано на октябрь.

Однако дату перенесли. Такое решение связано с нехваткой вакцин – властям страны не удалось достичь необходимого количества привитых среди граждан.

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Вьетнам отложил открытие острова Фукуок

Власти планировали с октября разрешить въезд вакцинированным туристам, чтобы оживить сферу туризма и поддержать экономику.

К сожалению, Вьетнам был вынужден перенести открытие Фукуока еще на месяц – туристы смогут приехать в ноябре.

По первоначальному плану, остров будет открываться поэтапно в течение шести месяцев, начиная с 20 ноября.

Условия въезда на остров Фукуок

Власти и в дальнейшем заявили, что перед тем, как открыть остров, все его жители будут вакцинированы.

Только тогда Фукуок разрешит въезд иностранным туристам по схеме "закрытой туристической модели". То есть путешественники смогут перемещаться только в пределах острова.

Полностью вакцинированные туристы с отрицательным ПЦР-тестом смогут посетить курортный остров. На Фукуок осуществляются чартерные и коммерческие рейсы.

При этом МИД страны пока не уточнило, необходимо ли будет прибывшим отправляться на 7-дневный карантин.

В то же время сам Вьетнам пока закрыт для всех иностранных посетителей, кроме граждан страны и инвесторов.