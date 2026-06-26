Все не так, как со змеей: что делать, если вы увидели медведя

Случайная встреча с дикими животными в лесу – это страх многих людей. Поэтому перед тем, как отправляться на природу, важно узнать, как правильно реагировать в такой ситуации. Если вы встретили медведя, то план действий будет зависеть от того, заметил ли хищник вас.

Директор Львовского городского детского эколого-натуралистического центра Игорь Антахович в интервью 24 каналу рассказал, как вести себя при встрече с медведем.

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Что делать, если вы встретили медведя?

Если вы услышали медведя или уже его увидели, то самое первое и самое важное – сделать так, чтобы он не заметил вас. В таком случае избежать нападения будет проще всего.

Вы останавливаетесь, стараетесь держать его в поле зрения и отойти как можно дальше, чтобы он не напал на вас. Тактика противоположна той, которую мы применяем при встрече со змеей. Ведь если вы уже попали ему на глаза, то в большинстве случаев всё-таки придётся бежать, искать какие-то способы спасения,

– пояснил Антахович.

Многие советуют при встрече с медведем высоко поднять руки вверх, чтобы животное подумало, будто вы больше и выше его, и испугалось. Но Антахович из собственного опыта еще ни разу не слышал, чтобы эта тактика сработала. Обычно люди в таких ситуациях очень напуганы и пытаются просто как можно быстрее убраться подальше от зверя.

Что точно нельзя делать – это пытаться подойти ближе, чтобы рассмотреть или сфотографировать медведя. Помните, что медведь – хищник, и такое поведение может спровоцировать его на агрессию.

Если медведь вас заметил, то медленно отходите в противоположную сторону, а затем – убегайте.



Медведь на природе / Фото Depositphotos

На самом деле встречи с медведем вполне можно избежать, ведь этот зверь крупный и создает много шума. Если вы что-то услышали, увидели крупные следы или помет – идите в противоположную сторону. Кроме того, медведи почти не выходят на туристические тропы, поэтому важно держаться только маркированных маршрутов и не заходить вглубь леса.

Кстати, летом медведи в целом более осторожны. Наибольшие шансы случайно наткнуться на этого хищника – осенью, когда он готовится к спячке, или в конце зимы, когда он только проснулся и очень голоден.