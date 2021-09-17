Экскурсии будут проводиться каждую субботу при благоприятных погодных условиях. Максимальное количество пассажиров одного полета – 6 человек.

К слову От 49 евро в обе стороны: airBaltic устроила распродажу 100 000 билетов

Взгляд на город с вертолета

Экскурсии проводят на маленьком маневренном вертолете МИ-2. Место посадки и взлета расположен в центре города - возле каскада фонтанов "Радуга".

Стоимость билетов:

для детей от 5 до 12 лет – 600 гривен;

взрослый – 800 гривен.

Обратите внимание! Дети до 5 лет к полетам не допускаются даже в сопровождении взрослых.

Экскурсия длится всего 10 минут, но дарит незабываемые впечатления и отличное настроение. С высоты птичьего полета можно насладиться красотой пейзажей, ландшафтом реки Днепр и исторических мест Запорожского края.

Незабываемая вертолетная экскурсия: видео