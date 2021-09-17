Екскурсії проводитимуться щосуботи за сприятливих погодних умов. Максимальна кількість пасажирів одного польоту – 6 осіб.
До слова Від 49 євро у два боки: airBaltic влаштувала розпродаж 100 000 квитків
Погляд на місто з гвинтокрила
Екскурсії проводять на маленькому маневровому вертольоті МІ-2. Місце посадки та злету розташоване в центрі міста – біля каскаду фонтанів "Райдуга".
Вартість квитків:
- для дітей від 5 до 12 років – 600 гривень;
- дорослий – 800 гривень.
Екскурсія триває лише 10 хвилин, але дарує незабутні враження та чудовий настрій. З висоти пташиного польоту можна насолодитися красою пейзажів, ландшафтом річки Дніпро та історичних місць Запорізького краю.
Незабутня вертолітна екскурсія: відео