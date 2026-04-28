Речь идет о Венгрии, которая уже уверенно набирает популярность, пишет Travel Off Path. Только в прошлом году страну посетило почти 20 миллионов туристов, и поток только продолжает расти.

Чем особенно Венгрия?

Большинство туристов едут в Будапешт, однако в этой стране есть еще живописные озера с курортными городками, а также старинные замки и деревни.

Без Будапешта Венгрию представить невозможно, поскольку оно задает тон. Город появился из объединения Буды и Пешта с обеих сторон Дуная.

Путешественника, впервые сюда попавший поражает масштаб города и атмосфера. Здесь широкие проспекты, величественные постройки эпохи Габсбургов, которые выглядят как дворцы или музеи, но на самом деле жилыми домами.

Кроме того, особого восторга здесь заслуживают набережные с видами на реку, купола и шпили, а также знаменитые термальные купальни.

Будапешт славится своей ночной жизнью, поэтому здесь туристам советуют заглянуть в Szimpla Kert.– легендарный "руин-бар", расположен в полуразрушенном здании, наполненной эклектическим декором, неоновые детали и граффити.

Город считается достаточно безопасным. Уровень преступности здесь низок по сравнению со многими другими европейскими столицами., поэтому Будапешт комфортен даже для вечерних прогулок.

В Венгрии большое количество музеев, галерей и исторических памятников, пишет In Journal. Благодаря доступным ценам на проживание и питание, город попадает в списки самых выгодных европейских мест для отдыха. Весной здесь советуют гулять по паркам и посещать разные площади города, поскольку температура хорошо подходит для пеших прогулок по городу.

Какие еще локации достойны внимания?

Открыть Венгрию можно даже за ее пределами. Нужно только сесть на поезд, чтобы увидеть тихие и аутентичные города, еще нетронуты туристами.

Сентендре – это красивый городок с мощеными улицами, пастельными домами и уютными кафе у воды. Здесь есть ощущение настоящей Европы, но без толпы людей.

Холокое входит в список ЮНЕСКО, поэтому выглядит очень атмосферно– со старыми домами и красивой архитектурой.

В Эгери сочетаются виновные традиции, барочная архитектура и термальные купальни. Здесь гораздо спокойнее, чем в столице.

Вышеград является небольшим, но очень атмосферным. Здесь можно увидеть руины дворца, цитадель на холме и один из лучших видов Дунай.

Тихань называют самым красивым местом страны с аббатством на холме, озером Балатон и лавандовыми полями, напоминающие Прованс.

Какие цены в Венгрии?

Венгрия все еще остается относительно доступной, хоть и цены уже не столь низкие, как раньше. Посещение знаменитых купален может стоить 1700 гривен и больше– все зависит от дополнительных услуг.

Цены на напитки в барах– средние по европейским меркам, а жилье в сезон здесь обойдется от 5500 до 9 тысяч гривен.

Простые блюда стоят в пределах от 350 до 650 гривен, а ужин в ресторане стоит примерно 1300 гривен с человека.

Куда еще следует уехать в Европе?

Невероятный город Гданьск на побережье Балтийского моря считается одним из самых красивых в Польше. Туристов он привлекает по узким улочкам., разноцветными домами с декоративными фасадами и старинными церквями.

Лиссабон возглавил рейтинг самых ярких городов мира, в его фотографиях обнаружено более 2, 6 миллионов цветов. Столица Португалии известна пастельными фасадами, домами из плиток и атмосферными районами. А еще особый вайбу городу добавляют желтые трамваи., что кусают узкими улочками. От этого город выглядит еще более фотогеничным.