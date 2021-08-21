Венеция станет доступной для людей с инвалидностью: в городе готовят новый проект

Невероятная, атмосферная и колоритная Венеция – это мечта многих. И пока одни щеголяют фото из этого города на своих страницах в соцсетях, другие не могут туда попасть.

Уютные узкие улочки, бесчисленное количество каналов и красивые площади из брусчатки – Венеция уже много лет остается лишь мечтой для людей с инвалидностью. Передвигаться этими достопримечательностями на коляске было просто невозможно.

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Венеция создаст маршрут для людей с инвалидностью



Венеция станет доступной для всех / Фото CNN

Власти города разработала проект, который позволит людям с инвалидностью посетить Венецию и ознакомиться с ее архитектурой. Теперь главные достопримечательности города будут доступны для всех. Это станет возможным благодаря специальному маршруту для людей на колясках, который проложат от главного въезда в город до знаменитой площади Сан-Марко.

Наша цель построить хотя бы один маршрут, который позволит людям разного возраста проходить от площади Рома (ворот до материковой части Италии) в Сан-Марко беспрепятственно,

– рассказывает Франческа Заккариотто, советник по вопросам общественных работ.



Теперь попасть на площадь Сан-Марко можно беспрепятственно / Фото Unsplash

Город будет оснащено новыми пандусами, 4 из которых будут соединять мосты к главной площади, а еще 2 – к другим важным точкам. Стоимость нового маршрута составляет 900 000 евро.

Мы проводим ремонт мостов, облегчая подъем на ступеньки, и добавляем нескользкие поверхности, которые делают навигацию проще,

– объясняет Франческа Заккариотто.

Венеция была основана в 421 году до нашей эры, а потому здесь сложно что-то обновлять и строить через строгие правила относительно изменений культурного наследия.

Детали нового маршрута



В городе планируют установить 6 пандусов / Фото CNN

Проект предусматривает на начальном этапе оборудовать пандусами 5 мостов. Понте-де-ла-Кроз, вблизи площади Рома, станет первым. Это позволит соединить его с другими мостами, которые уже имеют пандусы, и беспрепятственно добраться до остановки вапоретто Сан-Тома.

Здесь люди на инвалидных колясках могут сесть на вапоретто и переплыть Гранд-канал бесплатно. Далее маршрут пролегает через Понте-дей-Фрати, которая соединяет знаменитые площади Санто-Стефано и Сан-Анджело. После этого туристы смогут добраться до известного оперного театра "Фениче" и к Сент-Марко.

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