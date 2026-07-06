В Великобритании впервые откроют подземные туннели, возраст которых превышает 250 лет

Музей стекла в британском городе Стаурбридж впервые откроет для посетителей старинные подземные туннели. Здесь туристов ждут увлекательные экскурсии, дополненные средствами виртуальной реальности, которые расскажут об истории стекольного производства.

Возраст исторических туннелей превышает 250 лет. Они станут частью масштабной реконструкции Музея стекла. Об этом сообщает Independent.

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Что известно о старинных туннелях в Великобритании, в которые смогут попасть туристы?

В прошлом эти туннели использовали стеклодувы – мастера, изготавливающие уникальные стеклянные изделия путем ручного выдувания из расплавленной массы. В туннелях они хранили материалы и готовые стеклянные изделия, которые требовали поддержания необходимой температуры. Сейчас туннели обустроили для посетителей – добавили освещение, улучшили доступ и навигацию.

В Музее стекла туристы могут узнать 400-летнюю историю стекольного дела и увидеть высокую кирпичную печь, в которой изготавливали стеклянные изделия. Такие печи являются абсолютно уникальными, ведь до наших дней в Великобритании их сохранилось всего четыре.



Здание, в котором изготавливали стеклянные изделия / Фото Raj Patel

На территории музея представлена обширная экспозиция старинных бокалов, ваз, подсвечников и т. д., а также хранятся изделия современных художников-стеклодувов.

Отметим, что туннели откроют для посетителей с целью привлечь больше туристов в регион и дать импульс местной экономике. На данный момент точная дата открытия неизвестна.



Изделия в музее / Фото Jean Paskell

Что еще нового в туризме?

На фоне аномальной жары в Европе популярность среди туристов набирают северные направления. Все больше людей вместо того, чтобы жариться под солнцем в Барселоне или Ницце, выбирают отпуск в Стокгольме или Осло. Здесь погода гораздо комфортнее, а потому можно много гулять и дышать полной грудью. Самым популярным городом среди туристов стал Гетеборг в Швеции.

В то же время опытный путешественник, проживающий во Франции, посетил более 40 стран Европы и назвал четыре, которые его действительно удивили. Он рассказал, что популярные среди туристов страны уже не представляют ничего нового, а чтобы получить новые впечатления, стоит отправляться в малоизвестные уголки. Интересно, что в его список попала соседняя Польша. Особенно путешественнику понравились Познань, Гданьск и Татры.