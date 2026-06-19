Во Львове установят новую скульптуру: где именно и когда её можно будет увидеть

Уже совсем скоро жители и гости Львова смогут увидеть новую художественную инсталляцию на площади Мытной. Скульптура будет украшать общественное пространство в центре города до начала октября 2026 года.

На площади Мытной во Львове появится временная художественная инсталляция "Пройти через", созданная украинским художником Михаилом Деяком. Соответствующее решение принял исполнительный комитет Львовского городского совета 19 июня.

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В центре Львова установят новую скульптуру, посвященную войне: какие подробности известны?

Инициатором установки выступила ZAG GALLERY.

Работа символизирует испытания и препятствия, которые преодолевает украинский народ в период полномасштабной войны. Инсталляция представляет собой совокупный символический образ,

– пояснил главный архитектор города Антон Коломейцев.

Визуализация скульптурной инсталляции / фото Львовского городского совета

Инсталляцию разместят на площади Мытной с 22 июня до начала октября 2026 года. Проект носит временный характер и призван привлечь внимание к теме стойкости и борьбы украинцев в условиях войны.

Напомним, что уже в эти выходные во львовском парке "Знесиння" впервые за восемь лет состоится Лендарт-фестиваль. В рамках мероприятия десять художников из Львова, Киева, Винницы и Польши создадут художественные объекты из природных и переработанных материалов. Главной темой фестиваля станет влияние войны на природу и её последствия для окружающей среды.