На площади Мытной во Львове появится временная художественная инсталляция "Пройти через", созданная украинским художником Михаилом Деяком. Соответствующее решение принял исполнительный комитет Львовского городского совета 19 июня.

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Инициатором установки выступила ZAG GALLERY.

Работа символизирует испытания и препятствия, которые преодолевает украинский народ в период полномасштабной войны. Инсталляция представляет собой совокупный символический образ,

– пояснил главный архитектор города Антон Коломейцев.

Визуализация скульптурной инсталляции / фото Львовского городского совета

Инсталляцию разместят на площади Мытной с 22 июня до начала октября 2026 года. Проект носит временный характер и призван привлечь внимание к теме стойкости и борьбы украинцев в условиях войны.

Напомним, что уже в эти выходные во львовском парке "Знесиння" впервые за восемь лет состоится Лендарт-фестиваль. В рамках мероприятия десять художников из Львова, Киева, Винницы и Польши создадут художественные объекты из природных и переработанных материалов. Главной темой фестиваля станет влияние войны на природу и её последствия для окружающей среды.