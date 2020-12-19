С января по октябрь 2020 году число поездок по миру сократилось на 72%. Это уровень 1990 года.

Такой резкий спад связан с пандемией коронавируса и ограничительными мерами по всему миру, свидетельствуют данные Всемирной туристической организации ООН (UNWTO).

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Предполагается, что в конце 2020 года число международных туристических прибытий сократится на один миллиард, или 70-75%, и окончательно вернется к уровню тридцатилетней давности.

Потери отрасли в таком случае достигнут 1,1 триллиона долларов, что в свою очередь может привести к снижению мирового ВВП на 2 триллиона долларов.

Становится все более очевидным, что туризм - один из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса секторов экономики,

– заявил глава UNWTO Зураб Пололикашвили.

За последние 10 месяцев страны мира приняли на 900 миллионов меньше туристов, чем за аналогичный период прошлого года.

Наиболее заметное снижение турпотока за год зафиксировано:

в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 82%, на Ближнем Востоке на 73%, в Африке на 69%, в Европе и США составил по 68%.

Эксперты считают, что частичное восстановление туризма состоится во второй половине 2021 года. Однако возвращение к уровню 2019 по числу международных прибытий займет от 2,5-4 лет.