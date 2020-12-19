З січня по жовтень 2020 року число поїздок по світу скоротилося на 72 %. Це рівень 1990 року.

Такий різкий спад пов’язаний з пандемією коронавірусу та обмежувальними заходами по всьому світу, свідчать дані Всесвітньої туристичної організації ООН (UNWTO).

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Передбачають, що наприкінці 2020 року число міжнародних туристичних прибуттів скоротиться на один мільярд, або 70-75%, і остаточно повернеться до рівня тридцятирічної давності.

Втрати галузі в такому випадку досягнуть 1,1 трильйона доларів, що своєю чергою може привести до зниження світового ВВП на 2 трильйони доларів.

Стає все більш очевидним, що туризм – один з найбільш постраждалих від пандемії коронавіруса секторів економіки,

– заявив глава UNWTO Зураб Пололікашвілі.

За останні 10 місяців країни світу прийняли на 900 мільйонів менше туристів, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільш помітне зниження турпотоку за рік зафіксовано:

в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні на 82%, на Близькому Сході на 73%, в Африці на 69%, в Європі та США склав по 68%.

Експерти вважають, що часткове відновлення туризму відбудеться в другій половині 2021 року. Однак повернення до рівня 2019 року по числу міжнародних прибуттів займе від 2,5-4 років.