На улицах Праги запретили популярное развлечение среди туристов: с чем это связано

У многих туристов, уже бывавших в Праге, город ассоциируется со стуком копыт лошадей, тянущих кареты. Впрочем, теперь такого развлечения на улицах не будет.

Власти Праги запретили использовать конные экипажи для перевозки туристов в городе. Новые правила вступят в силу с 1 января 2023 года.

Читайте также В Китае открыли гигантский ледяной город: поражающие масштабами фото

С улиц Праги исчезнут конные экипажи: в чем причина

В течение многих лет активисты защиты прав животных в Чехии называли индустрию перевозки лошадей оскорбительной и жестокой. Однако поклонники утверждали, что к лошадям относятся гуманно, а экипажи являются романтической связью с историей, обеспечивающей рабочие места и привлекающей туристов.

Такая практика способствует развитию у лошадей респираторных заболеваний из-за выхлопных газов и возникновению проблем с ногами, если целый день кататься рысью по асфальту,

– подчеркивали защитники животных.

Кроме того, из-за шума животные становились более агрессивными. Поэтому активисты хотели защитить их.



С улиц Праги исчезнут конные экипажи / UnSplash

Власти города поддержали идею и одобрили проект при условии постепенного введения новых правил, чтобы предприниматели успели переквалифицироваться.

Отмечается, что вместе с другими городами такими как Будапешт и Краков, Прага хочет изменить свой имидж и позиционировать себя как культурная и гастрономическая столица.

Условия въезда в Чехию

С 27 декабря Чехия изменила правила въезда для украинских граждан – обязательный негативный результат ПЦР-теста. Новое правило распространяется даже на вакцинированных.

Детали здесь Чехия ужесточила условия въезда для украинцев: что изменилось

Так, туристы, желающие попасть на территорию страны, должны выполнить следующие условия:

полный курс прививки вакциной, сертифицированной Европейским агентством, при условии, что после вакцинации второй дозой прошло не менее 14 дней;

подтверждение вакцинации во время пограничного контроля с помощью украинского международного ковид-сертификата, сформированного в приложении "Дія", его бумажного аналога (с QR кодом) или сертификатом, выданным в стране ЕС;

перед въездом каждому необходимо заполнить въездной формуляр.

Кроме того, въезд разрешен украинцам, имеющим справку о выздоровлении от COVID-19, оформленную в приложении или на портале "Дія", при условии, что со времени первого положительного теста прошло не менее 11 дней и не более 180 дней.

COVID-19 в Чехии: последние данные