Укрзализныця запустила "Буковельский экспресс": как он будет курсировать

25 декабря 2021 , 14:35
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"Укрзализныця"

Укрзализныця запустила Экспресс в Карпаты. Он будет курсировать из Львова до станции Ясиня и обратно аналогичным маршрутом.

Поезд будет курсировать с 25 декабря 2021 года до 16 января 2022 года. Об этом рассказал председатель правления Укрзализныци Александр Камышин.

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Укрзализныця запустила поезд в Карпаты

Укрзализныця запустила "Буковельский экспресс" по маршруту Львов – Ясиня – Львов. Это уже четвертый маршрут, запущенный в этом году, который будет обслуживать современный дизель-поезд, приобретенный у отечественного производителя,
 – рассказал Камышин.

Поезд будет курсировать ежедневно, кроме 1 и 4 января. С 16 января – только в пятницу, субботу и воскресенье. В Укрзализныце сообщили, что:

  • из Львова поезд будет отправляться в 06:40 и прибывать на конечную станцию Ясиня в 12:25;
  • будет останавливаться на станциях Ивано-Франковск, Яремче, Микуличин, Татаров, Ворохта.
Обратите внимание! В Укрзализныце напомнили, что для проезда пассажиры должны иметь результат отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действителен 72 часа, или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации или документ о выздоровлении от коронавируса в Дии.

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Автор: Діана Квасневська