Укрзализныця запустила "Буковельский экспресс": как он будет курсировать

Укрзализныця запустила Экспресс в Карпаты. Он будет курсировать из Львова до станции Ясиня и обратно аналогичным маршрутом.

Поезд будет курсировать с 25 декабря 2021 года до 16 января 2022 года. Об этом рассказал председатель правления Укрзализныци Александр Камышин.

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Укрзализныця запустила поезд в Карпаты

Укрзализныця запустила "Буковельский экспресс" по маршруту Львов – Ясиня – Львов. Это уже четвертый маршрут, запущенный в этом году, который будет обслуживать современный дизель-поезд, приобретенный у отечественного производителя,

– рассказал Камышин.

Поезд будет курсировать ежедневно, кроме 1 и 4 января. С 16 января – только в пятницу, субботу и воскресенье. В Укрзализныце сообщили, что:

из Львова поезд будет отправляться в 06:40 и прибывать на конечную станцию Ясиня в 12:25;

будет останавливаться на станциях Ивано-Франковск, Яремче, Микуличин, Татаров, Ворохта.

Коротко о новогодне-рождественских рейсах Укрзализныци

В Укрзализныце ранее рассказали, что на праздники будут курсировать 9 дополнительных поездов. В частности говорится о поездах № 235/236 Киев – Ужгород (через Славское), №249/250 Киев – Ивано-Франковск, Черновцы, №259/260 Сумы, Киев – Ворохта. Полный список смотрите здесь.

В компании рассказали, что во время праздников украинцы чаще всего направляются на запад Украины. Большой популярностью пользуются Львов, Ужгород и Черновцы.

Также в компании запустили поезд Интерсити+ "Лыжный экспресс" из Киева в Славское на Львовщине. Он предварительно будет курсировать три дня в декабре и три дня в январе 2022 года.

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В Укрзализныце напомнили, что для проезда пассажиры должны иметь результат отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действителен 72 часа, или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации или документ о выздоровлении от коронавируса в Дии.