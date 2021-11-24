Укрзализныця изменила условия въезда в Австрию

С 22 ноября 2021 года на территории Республики Австрия начал действовать общегосударственный карантин. В связи с этим для пассажиров, которые едут в страну беспересадочными вагонами Киев – Вена, временно изменяются правила въезда.

Об этом сообщает пресс-центр Укрзализныци. Рассказываем, какие документы подготовить тем, кто собирается в Австрию.

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Въезд только при наличии уважительной причины

С 22 ноября в связи с введением общегосударственного карантина в Австрии въезд для граждан Украины возможен лишь при наличии уважительной причине. В частности, посещение родственников, лечение, семейные обстоятельства, служебные поездки, свадьбы, похороны.

Документы для вакцинированных пассажиров

Для пассажиров, которые прошли вакцинацию или выздоровели от COVID-19 и направляются в Австрию по уважительным причинам, с 22 ноября 2021 года для въезда в страну требуется:

либо сертификат о полной вакцинации , если последняя вакцинация, необходимая для полной иммунизации, была сделана более чем за 14 дней до въезда (сертификат о вакцинации считается действительным 9 месяцев после последней дозы вакцинации);

, если последняя вакцинация, необходимая для полной иммунизации, была сделана более чем за 14 дней до въезда (сертификат о вакцинации считается действительным 9 месяцев после последней дозы вакцинации); либо подтверждение о выздоровлении после заболевания COVID-19 (медицинская справка о том, что инфекция была преодолена за последние 180 дней, оформлена на английском или немецком языке).

Документы для невакцинированных пассажиров и детей

Для невакцинированных пассажиров с 22 ноября 2021 года для въезда в страну нужны:

подтверждение отрицательного результата теста на COVID-19 (ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до въезда) и обязательный 10-дневный карантин после въезда;

(ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до въезда) и обязательный 10-дневный карантин после въезда; онлайн-регистрация путешествия (Pre-Travel-Clearance – PTC, заполнить не раньше чем за 72 часа до въезда).

Подросткам от 12 до 18 лет, которые въезжают вместе с вакцинированными взрослыми, нужен тест, но в этом случае они не подлежат карантину. К несовершеннолетним, путешествующим самостоятельно, применяются обычные правила въезда.

Напомним, что с 22 ноября в Австрии начали действовать суровые антиковидные ограничения. Учебные заведения работают только в онлайне, рестораны обслуживают навынос, отменены все массовые мероприятия и культурные события. Жителям Австрии можно выходить из дома только при необходимости.

Суровые ограничения должны замедлить показатели инфицирования COVID-19.