Это был болезненный опыт, – туристка назвала 3 ошибки в походе, которые все испортили

Поход в горы кажется интересным приключением с красивыми видами и ощущением свободы. Однако даже тщательно спланированное путешествие может превратиться в настоящее испытание, если допустить несколько распространенных ошибок.

Пользовательница тиктока @vasha_emma рассказала о негативном опыте, который случился с ней прошлым летом в горах. Теперь она делится им, чтобы другие путешественники не повторили тех же ошибок и смогли насладиться походом без неприятных сюрпризов.

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Какие ошибки испортили путешественнице поход в горы?

Эмма и ее муж впервые самостоятельно спланировали поход в горы. Маршрут был несложный, на ночевку они должны были остаться в палатке у озера Ворожеска, поэтому ничего не предвещало беды. Однако реальность оказалась совсем другой. После этого похода муж авторки видео вообще перестал ходить в горы.

Поэтому, назовем три ошибки, которые полностью испортили поход. По словам путешественницы, они были крайне очевидными, но в тот момент она о них не задумывалась.

1. Очень тяжелые рюкзаки. Супруги ехали на автомобиле в поселок Ясенье на Закарпатье. Все вещи они везли прямо в салоне, а паковать рюкзаки начали только утром перед стартом. В результате путешественники вообще не представляли, насколько тяжелыми будут рюкзаки, а времени подумать о том, как уменьшить вес – не было. Поэтому туристы так и отправились в поход – с большим и очень тяжелым багажом на плечах.

2. Обычная обувь. Поскольку был июль, то мужчина с женщиной подумали, что в трекинговой обуви им будет жарко в жару и обули легкие кроссовки на тонкой подошве. В итоге с тяжелыми рюкзаками и в плохой обуви было невероятно сложно идти даже по самому простому маршруту.

3. Открытая одежда и неправильный SPF. Туристы были в шортах и имели солнцезащитный крем на химических фильтрах, которого оказалось недостаточно высоко в горах. Под вечер ноги были красные и сильно пекли.

Эти три ошибки забрали у нас настолько много сил, что наслаждаться отдыхом и красотой вокруг было трудно, а иногда – невозможно. Это был болезненный опыт, из которого я сделала выводы и больше не повторяю этих ошибок. А мой муж уже год не ходит в горы,

– рассказала Эмма.

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Что надо знать туристам, которые идут в свой первый поход?

Ранее мы делились полезными советами для тех, кто впервые собрался в однодневный поход по горам. Чтобы это приключение оставило только положительные впечатления, важно правильно подготовиться. Одежда должна быть многослойной, обувь – трекинговая и такая, в которой вы уже ходили. Защита от солнца нужно обновлять каждые 2 часа, потому что в горах оно очень коварное. Обязательно возьмите с собой аптечку и посмотрите видео, как оказывать первую помощь.

Для первого похода стоит выбрать простой маршрут, а еще лучше – взять с собой гида или идти в компании тех, кто не впервые в горах.