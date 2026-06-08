Украинская туристка на платформе тик ток в одном из своих видео поделилась маршрутом к горе Парашка и рассказала, как туда добраться, сколько времени занимает поход и что стоит взять с собой.

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Как добраться до горы Парашка и сколько длится подъем?

Украинская путешественница рассказала, что удобнее всего отправляться к горе Парашка электричкой до города Сколе. Дорога занимает около двух часов из Львова, а стоимость билета составляет примерно 100 гривен. По ее словам, даже в выходной день в поезде было достаточно свободных мест.

Путь к горе Парашка: смотреть видео

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По прибытии на вокзал нужно перейти пути в противоположном направлении от города, а затем выйти к трассе и найти супермаркет "Рукавичка". Именно за ним начинается маршрут на гору. На входе в лес туристов ждет место, где можно взять палки, если собственных нет, а чуть выше необходимо оплатить экологический сбор в размере 50 гривен.

Маршрут, по словам туристки, хорошо промаркирован, поэтому заблудиться сложно. Кроме того, тропой часто идут другие путешественники. В то же время она советует отправляться не позднее обеда, ведь весь поход с подъемом, спуском и перерывом на отдых занимает примерно 8 – 9 часов.

Хотя высота Парашки составляет около 1200 метров, это не означает легкий подъем. Значительную часть пути приходится преодолевать лесом, а после этого маршрут проходит живописными полонинами с панорамными видами на Карпаты. Для понимания, даже подъем на Говерлу будет вдвое быстрее.

Туристка также рекомендует обязательно взять с собой треккинговую обувь и палки, ведь во время спуска нагрузка на колени является весьма значительной. Правильное снаряжение сделает путешествие более комфортным и безопасным.

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Как новичкам подготовиться к походу в горы?

Прежде всего новичкам советуют избегать зимних походов. В Карпатах сложные погодные условия могут длиться с конца ноября до середины апреля, а сильный ветер, метели и туман значительно повышают риски. Еще одна важная рекомендация – не отправляться в горы самостоятельно. Оптимально путешествовать в компании или вместе с опытным проводником, особенно, если маршрут незнакомый.

Не менее важно позаботиться о запасе воды и заранее узнать, где на маршруте можно пополнить ее запасы. Также перед сложными походами рекомендуют улучшить физическую форму: больше ходить пешком или заниматься спортом. Опытные путешественники советуют всегда брать с собой карту и GPS-навигатор, а также психологически готовиться к длинным переходам и заранее оценивать сложность маршрута.

Во время движения самый медленный или наименее опытный участник группы должен идти впереди, чтобы не отставать от других. Для перекусов в горах лучше всего подходят шоколад, сухофрукты, фрукты, печенье, хлеб и другие питательные продукты, а также стоит иметь с собой запас средств на случай непредвиденных транспортных расходов.