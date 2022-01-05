В Украине отремонтировали ряд дорог, ведущих к популярным туристическим локациям: список



Какие дороги отремонтировали в рамках "Большого строительства" / Фото Unsplash

Николаевская область

Т-15-13 Нечаяне – Очаков еще прошлым летом была в ужасном состоянии. Чтобы добраться до курортного городка Очаков и Черноморской косы, туристы и местные жители местами объезжали разбитый маршрут по полевым дорогам и обочинам. В этом сезоне все 37 километров пути отремонтированы и имеют два слоя нового асфальтобетона.

Херсонская область

В 2021 году был отремонтирован подъезд к заповеднику Аскания-Нова. Укравтодор сообщает, что завершился ремонт на 22 километрах автодороги. Дорогу построили еще в 70-х годах прошлого столетия, но ни разу капитально не ремонтировали. Сейчас она безопасна и удобна для путешествий.

Запорожская область

В прошлом году полностью отремонтировали дорогу Н-30 Васильевка – Бердянск, протяженностью 119 километров, которая также является одной из основных транспортных артерий области. Также обновили еще 42 километра дороги в курортный поселок Кирилловка Т-08-20 Акимовка – Кирилловка, ремонтировали ее впервые за 40 лет.

Донецкая область

Обновлен маршрут в Национальный природный парк "Святые горы". В 2021 году восстановлено 4,9 километра Т-05-21 /М-03/ – подъезд к Святогорску. В планах – восстановление еще 4,4 километра трассы.

Харьковская область

В 2021 году восстановлен "Т-21-13 Золочев – Максимовка" в село Сковородиновка (Национальный литературно-мемориальный музей Григория Сковороды). В 2022 году Укравтодор планирует восстановить еще 30 километров по маршруту в деревню городского типа Старый Салтов (автомобильная дорога Т-21-04 Харьков – Волчанск – контрольно-пропускной пункт "Чугуновка").

Черкасская область

В течение 2020 – 2021 годов работали над маршрутом в Шевченковский национальный заповедник (автомобильная дорога Р-10 Канев – Чигирин – Кременчуг), протяженностью 25 километров.