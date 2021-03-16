Соглашение об Общем авиационном пространстве между Украиной и Европейским Союзом будет подписано во второй половине июня. Об этом заявил Министр инфраструктуры.

Владислав Криклий вспомнил Соглашение об "открытом небе" во время беседы с представителем Кабмина в Верховной Раде Василием Моканом.

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Мне Еврокомиссия на прошлой неделе сообщила, что они уже во второй половине апреля ссылают все в Совет Европы на принятие и прохождение всех бюрократических этапов, а во второй половине июня мы уже ожидаем подписания, – сказал он.

Криклий также добавил, что подписание Соглашения развяжет руки отечественным авиаперевозчикам. Теперь им не придется проходить ряд бюрократических процедур, чтобы получить разрешение на работу с европейскими аэропортами.

Европейское общее авиационное пространство – это двустороннее соглашение между ЕС и третьими странами, что устанавливает общие стандарты безопасности и либерализирует рыночные отношения в сфере авиации, позволяя эффективнее и безопаснее использовать воздушное пространство.

Переговоры об Общем авиационном пространстве с Украиной завершились в 2013 году. Однако подписание соглашения было заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара, и Украина не имела права самостоятельно принимать любые односторонние решения по данному вопросу.

31 января 2020 года Великобритания вышла из состава Евросоюза, что открыло путь к переговорам о подписании соглашения с ЕС.