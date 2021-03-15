Владимир Зеленский подписал закон о присоединении Украины к соглашению о культурных маршрутах
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О присоединении Украины к Расширенному частичному соглашению о культурных маршрутах". Он был принят Верховной Радой 16 февраля 2021.
Источник:сайт Президента Украины
Присоединившись к соглашению, Украина сможет продвигать собственные исторические и культурные достояния, а не только участвовать в культурных маршрутах. Зеленский отметил, что из-за плохих дорог и отсутствия внимания со стороны государства к историческим памятникам, Украина почти не присутствовала на туристических маршрутах Европы. Но пообещал это изменить.
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В этом году в рамках "Большого строительства" мы начинаем проект "Большая реставрация", который имеет целью восстановление исторических и культурных объектов Украины. Чтобы и украинцы, и иностранные туристы смогли увидеть красоту и культурное разнообразие Украины, – отметил Зеленский.
Он также добавил, что страна строит дороги, улучшает управление объектами культурного наследия и присоединяется к европейскому соглашению о культурных маршрутах, чтобы об Украине больше узнавали люди как внутри страны, так и за ее пределами.
Соглашение направлено на формирование общего культурного пространства в Европе путем повышения уровня осведомленности о культурном наследии, развития культурного диалога в Европе, а также из-за трансграничного туризму.
Следует отметить, что сторонами соглашения являются 34 страны, а партнерами – Европейский Союз и Всемирная туристическая организация (UNWTO). Сертификат "Культурные маршруты Совета Европы" как награду качества получили 40 европейских культурных маршрутов, которые проходят более 50 странами. Три из них пролегают по территории Украины.
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