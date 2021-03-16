Угоду про Спільний авіаційний простір між Україною та Європейським Союзом буде підписано в другій половині червня. Про це заявив Міністр інфраструктури.

Владислав Криклій згадав Угоду про "відкрите небо" під час бесіди з представником Кабміну у Верховній Раді Василем Моканом.

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Мені Єврокомісія минулого тижня повідомила, що вони вже в другій половині квітня засилають все в Раду Європи на прийняття і проходження всіх бюрократичних етапів, а у другій половині червня ми вже очікуємо на підписання, – сказав він.

Криклій також додав, що підписання Угоди розв'яже руки вітчизняним авіаперевізникам. Відтепер їм не доведеться проходити ряд бюрократичних процедур, щоб отримати дозвіл на роботу з європейськими аеропортами.

Європейський спільний авіаційний простір – це двостороння угода між ЄС і третіми країнами, що встановлює спільні стандарти безпеки та лібералізує ринкові відносини у сфері авіації, дозволяючи ефективніше та безпечніше використовувати повітряний простір.

Переговори про Спільний авіаційний простір з Україною завершилися у 2013 році. Однак підписання угоди було заблоковане через конфлікт між Великою Британією та Іспанією щодо статусу аеропорту Гібралтару, і Україна не мала права самостійно приймати будь-які односторонні рішення з даного питання.

31 січня 2020 року Великобританія вийшла зі складу Євросоюзу, що відкрило шлях до переговорів про підписання угоди з ЄС.