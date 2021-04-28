К сожалению, после татаро-монгольского нашествия в 1237 – 1240 годах в Украине осталось очень мало древнерусских сооружений, однако они являются уникальными для всего мира. Поэтому приглашаем к путешествию столицей времен Киевской Руси.

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Золотые ворота

Золотые ворота – главный въезд в город Ярослава, оборонительное сооружение и символ Киева. Это единственное некультовое сооружение в Украине, дошедшее до нас со времен Киевской Руси. Вероятно, Золотые ворота пострадали от татаро-монгольского нашествия в 1240 году, а их реконструкцию сделали только в 1984 году.

Здание восстанавливали по образцу древних ворот, сохранившихся в памятках Новгорода и Суздаля. На время реконструкции от оригинального здания остались лишь нижние части стен, которые можно увидеть изнутри музея.



Золотые ворота / Фото unexploredcity

Софийский собор

Софийский собор – это не только сердце Киева и всей Украины, но и один из главных христианских святынь Восточной Европы. На рубеже XVII – XVIII веков фасад храма сильно перестроили, и теперь он выглядит как памятник эпохи украинского барокко.

В соборе сохранились 260 квадратных метров мозаики и 3 тысячи квадратных метров фресок XI века, часть которых изображает светскую византийскую жизнь. На стенах можно увидеть аутентичные надписи, которые делали посетители собора на протяжении тысячи лет. Среди них и автограф Владимира Мономаха.



Софийский собор / Фото unexploredcity

Собор Архангела Михаила Михайловского Златоверхого монастыря

К сожалению, собор был полностью разрушен коммунистами в 1936 году. Однако, его восстановили, но уже в барочных формах. Некоторые мозаики из храма хранятся в Софийском соборе и в музеях России. Однако большинство из них потеряны навсегда.



Собор Архангела Михаила Михайловского Златоверхого монастыря / Фото unexploredcity

Фундаменты Софийской брамы

Софийская брама была частью системы укреплений Старокиевской горы. Она соединяла "город Владимира" с "городом Ярослава". В ХVII веке ее восстановили в составе киевских фортификаций.

Фундаменты Софийской брамы с 1982 года обозначены красным кварцитом.



Фундаменты Софийской брамы / Фото unexploredcity

Фундамент Федоровского монастыря

Федоровский монастырь основал Мстислав Великий в 1129 году. Он стал усыпальницей для его потомков. Интересно то, что в стенах этого монастыря принял постриг в монахи князь Игорь Ольгович.

Вероятнее всего, монастырь пострадал во время татаро-монгольского нашествия в 1240 году. Его руины можно увидеть на рисунках ХVII века. А в 1980-х годах были разрыты современные остатки храма. После исследования фундамент храма выложили красным кварцитом.



Фундамент Федоровского монастыря​ / Фото unexploredcity

Фундаменты дворца князя Владимира

Остатки каменного дворца князя Владимира нашли во время строительства. Поскольку остановить его не удалось, от древнерусского сооружения остались лишь очертания древних фундаментов на земле, которые продлили на тротуаре, выложив плиткой, а дальше на гранитной лестнице, обозначив другим цветом. Также есть небольшая экспозиция под стеклом.



Фундаменты дворца князя Владимира / Фото unexploredcity

Остатки фундамента Десятинной церкви и дворца князя Владимира

Считается, что Десятинная церковь является первым каменным храмом Киевской Руси. Орды хана Батыя разрушили ее 6 декабря 1240 года как последний оплот Киевской Руси.

В 1828 – 1842 годах церковь отстроили в имперском и византийско-московском стилях, которые не имели ничего общего с первоначальным строением. Однако в 1928 году Десятинную церковь уничтожила советская власть.

В 2016 году во время реставрации лестницы к ее фундаменту, обнаружили другой фундамент в один из дворцов князя Владимира. Во времена княжества Ярослава и Владимира именно на этом месте находился Киевский детинец и великокняжеский двор.



Остатки фундамента Десятинной церкви и дворца князя Владимира​ / Фото unexploredcity

Церковь Успения Богородицы Пирогощей

Еще одна рана на теле культурного наследия Украины – Церковь Успения Богородицы Пирогощей. Ее разрушил Батый в 1240 году. Отстроили сооружение в ренессансных формах и в стиле украинского барокко.

Однако в 1935 году советская власть уничтожила ее. А в 1997-1998 годах церковь вновь восстановили в формах XII века. Аутентичным остался только фундамент.



Церковь Успения Богородицы Пирогощей​ / Фото unexploredcity

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Церковь Кирилла Александрийского

Один из самых искренних храмов Украины – Кирилловская церковь, которую построил один из княжеских кланов во время борьбы за престол. Предполагают, что ее опустошили во время нашествия Батыя. В средневековье церковь восстановили в стиле украинского барокко, однако сохранили аутентичные стены.

Изюминкой храма являются фрески кисти Врубеля, а также фреска ХII веках – "Ангел, который свивает небо".



Церковь Кирилла Александрийского​ / Фото unexploredcity