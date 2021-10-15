В столице Чехии велосипеды теперь можно арендовать бесплатно: детали проката

В Праге теперь можно бесплатно арендовать велосипед городского проката. Это касается жителей и гостей города.

Однако, чтобы взять на прокат велосипед, нужно иметь действующий городской проездной. О таком решении, в рамках пилотного проекта, заявила мэрия Праги.

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Мэрия Праги предложила этот проект, чтобы побудить людей реже пользоваться личными автомобилями. Таким образом велосипеды в городе хотят сделать новым видом общественного транспорта.

Связь велосипедов с билетом на общественный транспорт работает во многих зарубежных городах, поэтому я не вижу причин, почему мы не можем предложить этот бонус Litačka для жителей Праги,

– сказал мэр Праги Зденек Гржиб.

Он добавил, что велосипеды являются полезным дополнением к транспортной системе города, особенно для путешествий на средние и короткие расстояния.

Власти Праги еще не подтвердили дату завершения пилотного проекта, но говорят, что заблаговременно предупредят общественность.

Как арендовать бесплатный велосипед в Праге

Владельцы транспортного талона Litačka смогут бесплатно взять на прокат велосипед.

Чтобы арендовать транспорт, следует загрузить мобильное приложение одного из велосипедных операторов города – Rekola или Nextbike.

Брать велосипеды можно будет четыре раза в день. Правда, каждая бесплатная поездка должна продолжаться не более 15 минут.