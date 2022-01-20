Вблизи города Айн-Сефра в Алжире ночью зафиксировали отметку термометров в -2 градуса мороза.
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Дюны Сахары покрыло снегом
Снег упал на песок Сахары после понижения температуры. Дюны величайшей пустыни мира покрылись льдом.
Это погодное явление в пустыне Сахара наблюдали уже в пятый раз за 42 года. Предыдущие случаи были в 1979, 2016, 2018 и 2021 годах.
Заснеженные песчаные дюны Сахары / Фото Shutterstock
Фотограф Карим Бушетата успел поймать это редкое погодное явление на свою камеру.
На опубликованных кадрах видны невероятные узоры, созданные снегом в сочетании с песком.
Крупнейшую пустыню мира засыпало снегом / Фото с инстаграма @karim_bouchetat
В Сахаре выпал снег: смотрите видео
Карим Бушетата не единственный, кому удалось заснять это явление. Пользователи разных социальных сетей активно делятся фотографиями из заснеженной пустыни.
Как выглядит пустыня Сахара после понижения температуры / Фото с твиттера @TheAfrican_Hub
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Снег в пустыне / Фото из твиттера @TheAfrican_Hub
Заснеженная Сахара / Фото из твиттера @TheAfrican_Hub
Узоры снегом на песке / Фото из твиттера @TheAfrican_Hub
Несмотря на то, что сегодня Сахара очень сухая, ее ожидают снова увидеть зеленой примерно через 15 000 лет.