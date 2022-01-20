Вблизи города Айн-Сефра в Алжире ночью зафиксировали отметку термометров в -2 градуса мороза.

Читайте также В Египте выпал снег: в сети появились фото и видео заснеженных улиц

Дюны Сахары покрыло снегом

Снег упал на песок Сахары после понижения температуры. Дюны величайшей пустыни мира покрылись льдом.

Это погодное явление в пустыне Сахара наблюдали уже в пятый раз за 42 года. Предыдущие случаи были в 1979, 2016, 2018 и 2021 годах.



Заснеженные песчаные дюны Сахары / Фото Shutterstock

Фотограф Карим Бушетата успел поймать это редкое погодное явление на свою камеру.

На опубликованных кадрах видны невероятные узоры, созданные снегом в сочетании с песком.



Крупнейшую пустыню мира засыпало снегом / Фото с инстаграма @karim_bouchetat

В Сахаре выпал снег: смотрите видео



Карим Бушетата не единственный, кому удалось заснять это явление. Пользователи разных социальных сетей активно делятся фотографиями из заснеженной пустыни.



Как выглядит пустыня Сахара после понижения температуры / Фото с твиттера @TheAfrican_Hub

Интересно Больше не Джакарта: Индонезия решила перенести свою столицу



Снег в пустыне / Фото из твиттера​ @TheAfrican_Hub



Заснеженная Сахара / Фото из твиттера @TheAfrican_Hub



Узоры снегом на песке / Фото из твиттера @TheAfrican_Hub

Несмотря на то, что сегодня Сахара очень сухая, ее ожидают снова увидеть зеленой примерно через 15 000 лет.

Интересно! Айн-Сефра, известная как "Ворота в пустыню", расположена на высоте около 3 000 футов над уровнем моря и окружена Атласскими горами.