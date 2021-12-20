В Александрии все замело снегом. Такое редкое явление смутило жителей города – они активно публиковали фотографии и видео заснеженных автомобилей и дорог.
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В египетской Александрии выпал снег
Так, в воскресенье на Египет надвинул циклон, вызвавший ливни и песчаные бури в разных частях страны. А ночью отметки термометра в центре Синайского полуострова упали до -2 градусов.
Сегодня утром египтяне наблюдали редкое для них явление – снегопад. Впрочем, снег продержался недолго, через несколько часов растаял.
В Египте выпал снег / Фото из фейсбука Cairo Scene
Заснеженная египетская Александрия / Фото из фейсбука Cairo Scene
Александрию в Египте замело снегом / Фото с твиттера @nyeusi_waasi
Улицы египетской Александрии утром 20 декабря / Фото с твиттера @nyeusi_waasi
В Египте выпал снег: видео заснеженных улиц
Египетскую Александрию заснежило: смотрите видео
Закрытые порты
Власти города не были готовы к резкому изменению погоды, поэтому приняли решение временно прекратить работу портов Александрия и Дехейла.
Решение было принято, чтобы обеспечить безопасность прохождения суден в порту и безопасность лиц и имущества,
– подчеркнул пресс-секретарь Александрийского порта Ахмед Берека.
Обучение в школах также было приостановлено до улучшения погодных условий.
Погода в Египте
В Генеральном управлении метеорологии Египта отмечают, что непогода продержится еще по крайней мере сутки.
Кроме того, прогнозируется ветер с песком, который приведет к снижению температуры и ухудшению видимости на дорогах. Также предполагается, что этой зимой в Египте будут наблюдать довольно холодную погоду.