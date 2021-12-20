В Олександрії все замело снігом. Таке рідкісне явище здивувало місцевих жителів – вони публікували фото та відео.

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У єгипетській Олександрії випав сніг

Так, у неділю на Єгипет насунув циклон, що спричинив зливи та піщані бурі у різних частинах країни. А вже вночі позначки термометра у центрі Синайського півострова впали до -2 градуси.

Тож, сьогодні вранці єгиптяни спостерігали рідкісне для них явище – снігопад. Втім, сніг протримався недовго. Через декілька годин він розтанув і затопив вулиці.



У Єгипті випав сніг: відео засніжених вулиць



Єгипетську Олександрію засніжило: дивіться відео



Як відомо, уряд країни не був готовий до такої різкої зміни погоди, тому багато закладів та портів, де відбувався прийом суден, довелося тимчасово закрити.

Рішення було прийняте, щоб гарантувати безпеку проходження суден у порту та безпеку осіб і майна,

– підкреслив прессекретар Олександрійського порту Ахмед Берека.

В Генеральному управлінні метеорології Єгипту зауважують, що негода протримається ще принаймні добу.



Прогноз погоди в Олександрії на 20 грудня / Скриншот з сайту worldweather

Крім того, прогнозується вітер з піском, який спричинить зниження температури та погіршення видимості на дорогах.