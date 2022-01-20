Поблизу міста Айн-Сефра в Алжирі вночі зафіксували позначку термометрів у -2 градуси морозу.

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Дюни Сахари вкрило снігом

Сніг впав на пісок Сахари після зниження температури. Дюни найбільшої пустелі світу вкрилися льодом.

Це погодне явище у пустелі Сахара спостерігали вже п'ятий раз за 42 роки. Попередні випадки були у 1979, 2016, 2018 та 2021 роках.

Фотограф Карім Бушетата встиг "спіймати" це рідкісне погодне явище на свою камеру.

На опублікованих знімках видно неймовірні візерунки, які створив сніг у поєднанні з піском.

У пустелі Сахара випав сніг / Фото Karim Bouchetata / Bav Media



Попри те, що сьогодні Сахара дуже суха, її очікують знову побачити зеленою приблизно через 15 000 років.

Цікаво! Айн-Сефра, відома як "Ворота в пустелю", розташована на висоті близько 3 000 футів над рівнем моря та оточена Атласькими горами.