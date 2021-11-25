Во Франции сократили срок действия ПЦР-тестов и COVID-паспортов

Уже с 29 ноября отрицательный ПЦР-тест будет действовать всего 24 часа – раньше срок действия составлял 72 часа. При этом они остаются платными для населения. ПЦР-тест нужен невакцинированным лицам, желающим попасть в общественные места.

Жизнь невакцинированных становится несколько сложнее. С понедельника действия негативных тестов, обязательных для получения медицинского пропуска и доступа в общественные места, будет составлять до 24 часов, по сравнению с 72 до сих пор,

– заявил глава Минздрава.

Также, по его словам, с 15 января COVID-сертификат французов в возрасте от 18 до 65 лет больше не будет действителен без дополнительной дозы вакцины от коронавируса. Людям предоставят два месяца на третью дозу вакцины.

Веран добавил, что COVID-паспорта для людей старше 65 лет будут действовать только до 15 декабря.

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