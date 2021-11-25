У Франції скоротили термін дії ПЛР-тестів і COVID-паспортів

Вже з 29 листопада негативний ПЛР-тест діятиме лише 24 години – раніше термін дії складав 72 години. При цьому вони залишаються платними для населення. ПЛР-тест потрібен невакцинованим особам, які хочуть потрапити до громадських місць.

Життя невакцинованих стає трохи складніше. З понеділка дії негативних тестів, які є обов'язковими для отримання медичного пропуску та доступу в громадські місця, становитиме до 24 годин, у порівнянні з 72 досі,

– заявив глава МОЗ.

Також, за його словами, з 15 січня COVID-сертифікат французів у віці від 18 до 65 років більше не буде дійсним без додаткової дози вакцини від коронавірусу. Людям нададуть два місяці на третю дозу вакцини.

Веран додав, що COVID-паспорти для людей старше 65 років діятимуть лише до 15 грудня.

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