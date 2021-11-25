Так, країна скоротить термін дії тестів і сертифікатів про вакцинацію.Про це заявив Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран. До темиФранція планує посилити карантин: що відомо У Франції скоротили термін дії ПЛР-тестів і COVID-паспортів Вже з 29 листопада негативний ПЛР-тест діятиме лише 24 години – раніше термін дії складав 72 години. При цьому вони залишаються платними для населення. ПЛР-тест потрібен невакцинованим особам, які хочуть потрапити до громадських місць. Життя невакцинованих стає трохи складніше. З понеділка дії негативних тестів, які є обов'язковими для отримання медичного пропуску та доступу в громадські місця, становитиме до 24 годин, у порівнянні з 72 досі, – заявив глава МОЗ. Також, за його словами, з 15 січня COVID-сертифікат французів у віці від 18 до 65 років більше не буде дійсним без додаткової дози вакцини від коронавірусу. Людям нададутьдва місяці на третю дозу вакцини. Веран додав, що COVID-паспорти для людей старше 65 років діятимуть лишедо 15 грудня. COVID-19 у Франції: останні дані За даними Worldometer, станом на 26 листопада 2021 року у Франції виявлено 7 483 282 випадки зараження коронавірусом; На жаль, з них 118 734 летальних; Водночас 7 071 600 осіб побороли хворобу.